أوقاف الرصيفة تواصل فعاليات المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن

MENAFN - Jordan News Agency)

الرصيفة الأول من آب (بترا)- واصلت مديرية أوقاف لواء الرصيفة فعاليات الأسبوع الرابع من نشاطات المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم والتي تقام تحت شعار "يدا بيد من المخدرات نحمي أجيال الغد"، من خلال تطبيق مبادرة سفراء الوعي التي تبنتها المديرية لهذا الأسبوع بتنفيذ عدد من الأنشطة في عدة مراكز.

وقال مدير أوقاف الرصيفة الدكتور محمد فوزي الأحمد، إن المشاركين في المراكز نفذوا أنشطة متنوعة منها نشاط (وتعاونوا) ونشاط (الباب) بهدف زيادة الوعي لدى الطلبة المشاركين وقدراتهم على التعامل مع التحديات وحل المشكلات وتحديد الأهداف، حيث اشتملت هذه الأنشطة على مجموعة من القيم والمهارات التي يحتاجها الطالب للوصول إلى مرتبة سفراء الوعي ليكونوا خير ممثلين لمجتمعهم ووطنهم في كافة المحافل داخليا وخارجيا.

وأشار إلى أن مديرية أوقاف الرصيفة، طبقت فكرة تقسيم فعاليات المراكز الصيفية لهذا العام ضمن مبادرات أسبوعية متنوعة بهدف إثراء الأنشطة المنفذة وزيادة التفاعل بين الطلبة وتنويع الأفكار المطبقة للخروج بأفضل نتائج وتشجيع المشاركين على المشاركة الدائمة في المراكز الصيفية.

--(بترا)

رن/م ق

01/08/2025 20:51:09