رفض طلب ريال مدريد تأجيل مباراته الافتتاحية في الليغا

رفض طلب ريال مدريد تأجيل مباراته الافتتاحية في الليغا
خبرني - ذكرت تقارير إسبانية أن ريال مدريد سيستهل مشواره في "الليغا"، بمباراة على ملعبه أمام أوساسونا كما كان مقرراً، بعد أن رفض الاتحاد الإسباني للعبة طلبه بتأجيل اللقاء المقرر في 19 أغسطس (آب).
كان ريال مدريد طلب وفقاً لتقارير محلية الحصول على فترة راحة أطول للاستعداد جيداً للموسم الجديد، بعد مشاركته في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة.
وذكرت تقارير أن لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني رأت أنه من أجل الحفاظ على نزاهة المسابقة، فإن القوة القاهرة فقط هي التي تبرر تغيير الجدول رسمياً، وهو أمر لا ينطبق على حالة ريال مدريد.
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