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بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 73ر35 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 73ر35 نقطة

2025-08-01 07:16:55
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 31 - 7 (كونا) -- أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشرها العام 73ر35 نقطة بنسبة بلغت 42ر0 في المئة ليبلغ مستوى 83ر8617 نقطة وتم تداول 2ر455 مليون سهم عبر 26469 صفقة نقدية بقيمة 9ر93 مليون دينار كويتي (نحو 8ر306 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 57ر36 نقطة بنسبة 48ر0 في المئة ليبلغ مستوى 71ر7613 نقطة من خلال تداول 9ر303 مليون سهم عبر 18186 صفقة نقدية بقيمة 6ر39 مليون دينار (نحو 3ر129 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 29ر37 نقطة بنسبة 40ر0 في المئة ليبلغ مستوى 20ر9294 نقطة من خلال تداول 3ر151 مليون سهم عبر 8283 صفقة بقيمة 2ر54 مليون دينار (نحو 1ر177 مليون دولار).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 44ر17 نقطة بنسبة بلغت 23ر0 في المئة ليبلغ مستوى 67ر7604 نقطة من خلال تداول 8ر217 مليون سهم عبر 10562 صفقة نقدية بقيمة 3ر27 مليون دينار (نحو 2ر89 مليون دولار).
وكانت شركات (قيوين ا) و(ورقية) و(النخيل) و(شمال الزور) الأكثر ارتفاعا فيما كانت شركات (امتيازات) و(أصول) و(المركز) و(منتزهات) الأكثر انخفاضا. (النهاية)

ع خ


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