صدامات في العلن وأموال في الخفاء.. إيلون ماسك يدعم ترامب بـ15 مليون دولار!

بينما كانت التصريحات النارية تتطاير على وسائل التواصل، وتبدو العلاقة بين إيلون ماسك والرئيس الأميركي دونالد ترامب على وشك الانفجار، كانت الملايين تتدفق بصمت خلف الكواليس، ففي الوقت الذي خاض فيه ماسك خلافات علنية حادة مع ترامب وصلت إلى حدّ الهجوم الشخصي، كشفت وثائق رسمية أن الملياردير قدّم تبرعات بلغت 15 مليون دولار لدعم الرئيس الجمهوري وحلفائه في الكونغرس.

التناقض اللافت بين السجال العلني والدعم المالي أثار تساؤلات حول دوافع ماسك الحقيقية، خاصة في ظل إعلانه لاحقًا عن تأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم "الحزب الأميركي".

وبحسب تقرير لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية فقد تبرع إيلون ماسك في 27 يونيو، بـ5 ملايين دولار للجنة "MAGA Inc." الموالية لترامب، بالإضافة إلى 10 ملايين دولار في اليوم نفسه لدعم الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ عبر صندوقي القيادة CLF وSLF، ليصبح أكبر متبرع فردي معروف للجان المستقلة المؤيدة للجمهوريين هذا العام.

جاءت هذه التبرعات بعد أسابيع من خلاف علني وتصعيد حاد بين ماسك وترامب، حيث انتقد ماسك مشروع قانون ضخم مدعوم من الجمهوريين، واتهمه بزيادة العجز، قبل أن تنتقل الانتقادات إلى طابع شخصي على وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم حذف بعض منشوراته لاحقًا، عاد ماسك لمهاجمة ترامب، منتقدًا طريقة تعامله مع ملف جيفري إبستين في يوليو.

ويُذكر أن ماسك كان قد صرّح في مايو بأنه توقف مؤقتًا عن التبرعات السياسية، قائلاً: "لا أرى مبررًا حاليًا"، لكن التبرعات الجديدة كشفت خلاف ذلك.

إلى جانب ذلك، ضخ ماسك 45 مليون دولار إضافية من ماله الخاص في لجنة سياسية مستقلة تُعرف باسم "أمريكا باك"، أنفقت القسم الأكبر من ميزانيتها على انتخابات المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن، حيث شارك ماسك في دعم المحافظ براد شيميل، الذي خسر بفارق 10 نقاط، في ما اعتُبر مؤشرًا على التأثير المحدود لماسك انتخابيًا.

في انتخابات عام 2024 ، أنفق ماسك أكثر من 290 مليون دولار لدعم انتخاب ترامب ومرشحيه المفضلين للكونغرس.

وفي نهاية يوليو الماضي ، أعلن أغنى رجل في العالم إطلاق مشروع سياسي جديد عبر تأسيس حزب خاص به أطلق عليه اسم "الحزب الأميركي"، غير أن تقارير لجنة الانتخابات الفيدرالية لم تكشف بعد عن تفاصيل هذا التوجه الجديد.