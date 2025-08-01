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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 8 (كونا) --
الأول من أغسطس
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1953 - افتتاح مكتب للبريد في ميناء الأحمدي تولت إدارته شركة نفط الكويت.
1960 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر مرسوما أميريا بقانون الاحتياطات الصحية اللازمة للوقاية من مرض الجمرة الخبيثة.
1964 - نائب أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر قانونا بشأن قانون المناقصات العامة وتعديلاته شكلت بموجبه لجنة المناقصات المركزية وألحقت بمجلس الوزراء.
1964 - نائب أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر قانونا بشأن العمل في القطاع الأهلي.
1977 - وفاة الفنان المسرحي عبدالعزيز المسعود عن عمر ناهز 41 عاما وهو أحد أبرز الفنانين الكويتيين الأوائل.
1982 - إشهار جمعية القلب الكويتية بهدف التصدي لأمراض القلب وتوفير جميع السبل الوقائية والعلاجية الكفيلة بالحد من انتشارها.
1984 - وزارة الداخلية تصدر قرارا بإلغاء الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وإنشاء إدارتين جديدتين هما الإدارة العامة لشؤون الهجرة والإدارة العامة للجنسية وجوازات السفر.
1990 - اجتماع جدة بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح والمدعو عزة إبراهيم نائب رئيس ما يسمى "مجلس قيادة الثورة العراقي" يواجه صعوبات تمثلت في جمود الموقف العراقي ورفضه مناقشة اقتراحات الجانب الكويتي حول مسألة الحدود بين البلدين.
1995 - مجلس الأمة يقر مشروع قانون يقضي بالسماح للمرأة المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بالتقاعد بعد عملها مدة 15 سنة بدلا من 20 عاما دون النظر إلى عمرها.
1998 - فوزي دهش الشمري يحقق للكويت إنجازا رياضيا عالميا بحصوله على الميدالية البرونزية في سباق 400 متر عدوا في بطولة العالم السابعة لألعاب القوى للشباب المقامة في مدينة نيس الفرنسية مسجلا رقما قياسيا للكويت قدره 89ر45 ثانية.
2006 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يصدر قانونا بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وبموجبه قسمت البلاد إلى خمس دوائر انتخابية على أن تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس ويكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لأربعة من المرشحين في الدائرة.
2016 - شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية تحصل على الجائزة الذهبية للصحة والسلامة والجائزة الفضية لسلامة الأسطول من الجمعية الملكية البريطانية للوقاية من الحوادث (روسبا) لعام 2016.
2020 - مطار الكويت الدولي يستأنف نشاطه تدريجيا بمرحلة أولى تستمر ستة أشهر بنسبة تشغيل لا تزيد على 30 في المئة من عدد الركاب بعد توقف منذ 13 مارس 2020 بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا.
2022 - صدور مرسوم بتشكيل الحكومة الـ40 بتاريخ الكويت برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وضمت 12 وزيرا.
2023 - مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات) بما يهدف للوصول إلى نظام ديمقراطي وقانوني أمثل يتوافر فيه المزيد من الشفافية والنزاهة الواجب توافرها في إجراءات العملية الانتخابية.
2024- الكويت تنظم فعالية سنوية لإحياء ذكرى شهداء الكويت وترجمة بطولاتهم وتضحياتهم خلال الغزو العراقي الغاشم في عام 1990 باستخدام رسائل وطنية للمجتمع الكويتي. (النهاية)
م ب ر / ن س ن
الأول من أغسطس
-------------
1953 - افتتاح مكتب للبريد في ميناء الأحمدي تولت إدارته شركة نفط الكويت.
1960 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر مرسوما أميريا بقانون الاحتياطات الصحية اللازمة للوقاية من مرض الجمرة الخبيثة.
1964 - نائب أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر قانونا بشأن قانون المناقصات العامة وتعديلاته شكلت بموجبه لجنة المناقصات المركزية وألحقت بمجلس الوزراء.
1964 - نائب أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر قانونا بشأن العمل في القطاع الأهلي.
1977 - وفاة الفنان المسرحي عبدالعزيز المسعود عن عمر ناهز 41 عاما وهو أحد أبرز الفنانين الكويتيين الأوائل.
1982 - إشهار جمعية القلب الكويتية بهدف التصدي لأمراض القلب وتوفير جميع السبل الوقائية والعلاجية الكفيلة بالحد من انتشارها.
1984 - وزارة الداخلية تصدر قرارا بإلغاء الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وإنشاء إدارتين جديدتين هما الإدارة العامة لشؤون الهجرة والإدارة العامة للجنسية وجوازات السفر.
1990 - اجتماع جدة بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح والمدعو عزة إبراهيم نائب رئيس ما يسمى "مجلس قيادة الثورة العراقي" يواجه صعوبات تمثلت في جمود الموقف العراقي ورفضه مناقشة اقتراحات الجانب الكويتي حول مسألة الحدود بين البلدين.
1995 - مجلس الأمة يقر مشروع قانون يقضي بالسماح للمرأة المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بالتقاعد بعد عملها مدة 15 سنة بدلا من 20 عاما دون النظر إلى عمرها.
1998 - فوزي دهش الشمري يحقق للكويت إنجازا رياضيا عالميا بحصوله على الميدالية البرونزية في سباق 400 متر عدوا في بطولة العالم السابعة لألعاب القوى للشباب المقامة في مدينة نيس الفرنسية مسجلا رقما قياسيا للكويت قدره 89ر45 ثانية.
2006 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يصدر قانونا بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وبموجبه قسمت البلاد إلى خمس دوائر انتخابية على أن تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس ويكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لأربعة من المرشحين في الدائرة.
2016 - شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية تحصل على الجائزة الذهبية للصحة والسلامة والجائزة الفضية لسلامة الأسطول من الجمعية الملكية البريطانية للوقاية من الحوادث (روسبا) لعام 2016.
2020 - مطار الكويت الدولي يستأنف نشاطه تدريجيا بمرحلة أولى تستمر ستة أشهر بنسبة تشغيل لا تزيد على 30 في المئة من عدد الركاب بعد توقف منذ 13 مارس 2020 بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا.
2022 - صدور مرسوم بتشكيل الحكومة الـ40 بتاريخ الكويت برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وضمت 12 وزيرا.
2023 - مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات) بما يهدف للوصول إلى نظام ديمقراطي وقانوني أمثل يتوافر فيه المزيد من الشفافية والنزاهة الواجب توافرها في إجراءات العملية الانتخابية.
2024- الكويت تنظم فعالية سنوية لإحياء ذكرى شهداء الكويت وترجمة بطولاتهم وتضحياتهم خلال الغزو العراقي الغاشم في عام 1990 باستخدام رسائل وطنية للمجتمع الكويتي. (النهاية)
م ب ر / ن س ن
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