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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

2025-08-01 04:13:43
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 8 (كونا) --

الأول من أغسطس
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1953 - افتتاح مكتب للبريد في ميناء الأحمدي تولت إدارته شركة نفط الكويت.
1960 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر مرسوما أميريا بقانون الاحتياطات الصحية اللازمة للوقاية من مرض الجمرة الخبيثة.
1964 - نائب أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر قانونا بشأن قانون المناقصات العامة وتعديلاته شكلت بموجبه لجنة المناقصات المركزية وألحقت بمجلس الوزراء.
1964 - نائب أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر قانونا بشأن العمل في القطاع الأهلي.
1977 - وفاة الفنان المسرحي عبدالعزيز المسعود عن عمر ناهز 41 عاما وهو أحد أبرز الفنانين الكويتيين الأوائل.
1982 - إشهار جمعية القلب الكويتية بهدف التصدي لأمراض القلب وتوفير جميع السبل الوقائية والعلاجية الكفيلة بالحد من انتشارها.
1984 - وزارة الداخلية تصدر قرارا بإلغاء الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وإنشاء إدارتين جديدتين هما الإدارة العامة لشؤون الهجرة والإدارة العامة للجنسية وجوازات السفر.
1990 - اجتماع جدة بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح والمدعو عزة إبراهيم نائب رئيس ما يسمى "مجلس قيادة الثورة العراقي" يواجه صعوبات تمثلت في جمود الموقف العراقي ورفضه مناقشة اقتراحات الجانب الكويتي حول مسألة الحدود بين البلدين.
1995 - مجلس الأمة يقر مشروع قانون يقضي بالسماح للمرأة المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بالتقاعد بعد عملها مدة 15 سنة بدلا من 20 عاما دون النظر إلى عمرها.
1998 - فوزي دهش الشمري يحقق للكويت إنجازا رياضيا عالميا بحصوله على الميدالية البرونزية في سباق 400 متر عدوا في بطولة العالم السابعة لألعاب القوى للشباب المقامة في مدينة نيس الفرنسية مسجلا رقما قياسيا للكويت قدره 89ر45 ثانية.
2006 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يصدر قانونا بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وبموجبه قسمت البلاد إلى خمس دوائر انتخابية على أن تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس ويكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لأربعة من المرشحين في الدائرة.
2016 - شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية تحصل على الجائزة الذهبية للصحة والسلامة والجائزة الفضية لسلامة الأسطول من الجمعية الملكية البريطانية للوقاية من الحوادث (روسبا) لعام 2016.
2020 - مطار الكويت الدولي يستأنف نشاطه تدريجيا بمرحلة أولى تستمر ستة أشهر بنسبة تشغيل لا تزيد على 30 في المئة من عدد الركاب بعد توقف منذ 13 مارس 2020 بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا.
2022 - صدور مرسوم بتشكيل الحكومة الـ40 بتاريخ الكويت برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وضمت 12 وزيرا.
2023 - مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات) بما يهدف للوصول إلى نظام ديمقراطي وقانوني أمثل يتوافر فيه المزيد من الشفافية والنزاهة الواجب توافرها في إجراءات العملية الانتخابية.
2024- الكويت تنظم فعالية سنوية لإحياء ذكرى شهداء الكويت وترجمة بطولاتهم وتضحياتهم خلال الغزو العراقي الغاشم في عام 1990 باستخدام رسائل وطنية للمجتمع الكويتي. (النهاية)

م ب ر / ن س ن


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