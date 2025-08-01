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سمو ولي العهد يهنئ رئيسة الاتحاد السويسري بالعيد الوطني لبلادها

سمو ولي العهد يهنئ رئيسة الاتحاد السويسري بالعيد الوطني لبلادها

2025-08-01 04:13:40
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 8 (كونا) -- بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة كارين كيلر سوتر رئيسة الاتحاد السويسري الصديق ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلادها.
متمنيا سموه لفخامتها موفور الصحة والعافية وللاتحاد السويسري وشعبه الصديق كل التقدم والنماء. (النهاية)

ا ف ح


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