"كنز الجيل" تغلق باب الترشيحات
وكانت الجائزة قد استقبلت في دورتها الرابعة 830 مشاركة، توزّعت على فروعها الستة، من 35 دولة، بينها 19 دولة عربية، مسجلة نمواً بنسبة 38 %، مقارنة بالدورة الثالثة التي استقطبت 601 ترشيح.
وهو ما يعكس تنامي الثقة بالجائزة ومكانتها المتقدمة على خارطة الجوائز الأدبية المتخصصة، كما يرسّخ حضور الثقافة الإماراتية في فضاء الشعر النبطي عربياً وعالمياً.
وشهدت الدورة الحالية ترشيحات من أكثر من 16 دولة أجنبية، بينها دول تشارك للمرة الأولى مثل: كولومبيا، سريلانكا، أوزبكستان، الإكوادور، وألمانيا، صربيا، السويد، نيجيريا، وأوكرانيا في مؤشر على اتساع نطاقها دولياً.
وعقدت لجنة القراءة والفرز اجتماعها الأول بعد إغلاق باب الترشّح، برئاسة الإعلامي والكاتب علي عبيد الهاملي رئيس اللجنة العليا للجائزة، وعضوية كل من الدكتور علي الكعبي المستشار الأكاديمي، والشاعر عبيد بن قذلان المزروعي.
والكاتب والباحث محمد أبو زيد، وناقش الاجتماع معايير التقييم وآليات اختيار الأعمال، بما يضمن أعلى درجات الشفافية والدقة، والالتزام بمعايير الجودة الأدبية والفنية في الترشيحات المتقدمة.
وقال الإعلامي والكاتب علي عبيد الهاملي رئيس اللجنة العليا للجائزة: ((شكّلت الدورة الرابعة من الجائزة علامة فارقة في مسيرتها، من حيث عدد المشاركات وتنوعها الجغرافي والمجالي، ما يعكس مدى الاتساع الذي باتت تحققه الجائزة، بوصفها منصة ثقافية عالمية للاحتفاء بالشعر النبطي، وإعادة إحيائه في وجدان الأجيال الجديدة)).
وتابع رئيس اللجنة العليا للجائزة: ((ما لمسناه هذا العام من زخمٍ إبداعي وتعدّد في الأصوات، يعكس حجم الارتباط العاطفي والفكري الذي لا تزال المجتمعات العربية تنسجه مع هذا الفن العريق، وهو ما يدلّل على أن الشعر النبطي لا يزال يحتفظ بمكانته كأحد روافد الهوية الثقافية، وفنّ تعبيري يتجاوز حدود اللغة إلى عمق الوجدان الجمعي)).
وسجلت الدورة الرابعة مشاركة قياسية، وكذلك حضوراً نسائياً لافتاً، بلغ 263 مشاركة، مقارنة بـ 131 مشاركة نسائية في الدورة الماضية، ما يعكس تنامي انخراط المرأة في المشهد الثقافي المرتبط بالشعر النبطي ومجالاته.
وتواصل ((جائزة كنز الجيل))، التي تستلهم عنوانها من إحدى قصائد المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ((طيب الله ثراه))، أداء دورها كمنصة رائدة تحتفي بالإبداع النبطي، وتسعى إلى صون التراث الشعري الإماراتي والعربي، وترسيخ قيمه الجمالية والإنسانية لدى الأجيال الجديدة، عبر تكريم المبدعين، الذين يسهمون في حفظ هذا الإرث ونقله للمستقبل.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
مسلسل المحامية .. دراما سعودية تكشف الحرب الخفية والجمهور: جاهزون بكل حماس
الشعبة البرلمانية: تداعيات الظروف السياسية العالمية المعقدة تُحتم التعاون البرلماني والحوار كسبيل أمثل لتحقيق السلام العادل والدائم
غزة .. قطاع غارق في الظلام
مكتبة محمد بن راشد تستضيف حفل توقيع كتاب "طوايا" لعبدالله صالح
"كنز الجيل" تغلق باب الترشيحات
منصور بن محمد: ندعم ترشح جوعان بن حمد لرئاسة الأولمبي الآسيوي