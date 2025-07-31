"كنز الجيل" تغلق باب الترشيحات

MENAFN - Al-Bayan) أعلن مركز أبوظبي للغة العربية عن إغلاق باب الترشّح للدورة الرابعة من ((جائزة كنز الجيل))، التي أطلقها لتكريم الأعمال الشعرية النبطية، والدراسات الفلكلورية، والبحوث التي تتناول الموروث المرتبط بالشعر النبطي وقيمه الأصيلة.

وكانت الجائزة قد استقبلت في دورتها الرابعة 830 مشاركة، توزّعت على فروعها الستة، من 35 دولة، بينها 19 دولة عربية، مسجلة نمواً بنسبة 38 %، مقارنة بالدورة الثالثة التي استقطبت 601 ترشيح.

وهو ما يعكس تنامي الثقة بالجائزة ومكانتها المتقدمة على خارطة الجوائز الأدبية المتخصصة، كما يرسّخ حضور الثقافة الإماراتية في فضاء الشعر النبطي عربياً وعالمياً.

وشهدت الدورة الحالية ترشيحات من أكثر من 16 دولة أجنبية، بينها دول تشارك للمرة الأولى مثل: كولومبيا، سريلانكا، أوزبكستان، الإكوادور، وألمانيا، صربيا، السويد، نيجيريا، وأوكرانيا في مؤشر على اتساع نطاقها دولياً.

وعقدت لجنة القراءة والفرز اجتماعها الأول بعد إغلاق باب الترشّح، برئاسة الإعلامي والكاتب علي عبيد الهاملي رئيس اللجنة العليا للجائزة، وعضوية كل من الدكتور علي الكعبي المستشار الأكاديمي، والشاعر عبيد بن قذلان المزروعي.

والكاتب والباحث محمد أبو زيد، وناقش الاجتماع معايير التقييم وآليات اختيار الأعمال، بما يضمن أعلى درجات الشفافية والدقة، والالتزام بمعايير الجودة الأدبية والفنية في الترشيحات المتقدمة.

وقال الإعلامي والكاتب علي عبيد الهاملي رئيس اللجنة العليا للجائزة: ((شكّلت الدورة الرابعة من الجائزة علامة فارقة في مسيرتها، من حيث عدد المشاركات وتنوعها الجغرافي والمجالي، ما يعكس مدى الاتساع الذي باتت تحققه الجائزة، بوصفها منصة ثقافية عالمية للاحتفاء بالشعر النبطي، وإعادة إحيائه في وجدان الأجيال الجديدة)).

وتابع رئيس اللجنة العليا للجائزة: ((ما لمسناه هذا العام من زخمٍ إبداعي وتعدّد في الأصوات، يعكس حجم الارتباط العاطفي والفكري الذي لا تزال المجتمعات العربية تنسجه مع هذا الفن العريق، وهو ما يدلّل على أن الشعر النبطي لا يزال يحتفظ بمكانته كأحد روافد الهوية الثقافية، وفنّ تعبيري يتجاوز حدود اللغة إلى عمق الوجدان الجمعي)).

وسجلت الدورة الرابعة مشاركة قياسية، وكذلك حضوراً نسائياً لافتاً، بلغ 263 مشاركة، مقارنة بـ 131 مشاركة نسائية في الدورة الماضية، ما يعكس تنامي انخراط المرأة في المشهد الثقافي المرتبط بالشعر النبطي ومجالاته.

وتواصل ((جائزة كنز الجيل))، التي تستلهم عنوانها من إحدى قصائد المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ((طيب الله ثراه))، أداء دورها كمنصة رائدة تحتفي بالإبداع النبطي، وتسعى إلى صون التراث الشعري الإماراتي والعربي، وترسيخ قيمه الجمالية والإنسانية لدى الأجيال الجديدة، عبر تكريم المبدعين، الذين يسهمون في حفظ هذا الإرث ونقله للمستقبل.