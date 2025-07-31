هاري بوتر يوزع لحظاته في "السعديات"

MENAFN - Al-Bayan) شهدت منارة السعديات في أبوظبي، أمس، افتتاح المعرض العالمي ((هاري بوتر: المعرض)) (Harry PotterTM: The Exhibition)، ليكون الحضور الأول له في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 21 من سبتمبر المقبل، ما يتيح للمعجبين مزيداً من الوقت للزيارة واختبار أجوائه الرائعة، حيث حددت اللجنة المنظمة للمعرض 6 أيام في الأسبوع عدا يوم الثلاثاء، لاستقبال الزوار.

ويوفر المعرض فرصة مهمة لعشاق عالم هاري بوتر في الإمارات للاحتفال بهذه الشخصية والشخصيات الأخرى الموجودة في الفيلم، فضلاً على اختبار التجربة التفاعلية التي يقدمها المعرض، إذ يبهر الملايين حول العالم.

كما يقدم تجربة فريدة لما وراء الكواليس، ويمتع الزوار خلالها بالسرد القصصي المشوق والتكنولوجيا التفاعلية المبتكرة، حيث يستكشفون لحظاتهم المفضلة من أفلام السلسلة الشهيرة.

ويمكن للزوار -طول فترة المعرض- الاستمتاع بتجربة كل ما يقدمه، بدءاً من قاعة الصور المتحركة، مروراً بمشهد القاعة الكبرى الشهير بالشموع العائمة، وصولاً إلى استكشاف فصول هوغوورتس الدراسية، المليئة بالإكسسوارات والأزياء الأصيلة. فيما يوفر ((كوخ هاجريد)) وكرسيه الضخم فرصة مثالية لالتقاط الصور التذكارية، وكذلك ((الخزانة أسفل الدرج)) من طفولة هاري.