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الفنان المصري سامح حسين يزور مدينة البترا الأثرية

الفنان المصري سامح حسين يزور مدينة البترا الأثرية

2025-07-31 03:12:33
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- زار الفنان المصري الشهير سامح حسين، أحد أبرز نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي مدينة البترا في زيارة خاصة تأتي ضمن اهتمامه بالسياحة الثقافية وزيارة المعالم التاريخية ذات البعد الحضاري والإنساني.


وكان في استقباله، مدير مكتب رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي ياسين السعيدات ومدير مديرية السياحة ومتحف البترا عماد الهلالات، حيث رحبوا بالفنان وأطلعوه على نبذة حول تاريخ المنطقة، وأهمية البترا كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في المملكة وكونها مدرجة على قائمة التراث العالمي ومصنفة كإحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة.


وقام الفنان بجولة ميدانية موسعة، شملت أبرز المعالم الأثرية والسياحية داخل المدينة الوردية، حيث عبّر خلال الجولة عن دهشته من عظمة المدينة والنقوش النبطية المحفورة في الصخور الوردية، والتخطيط العمراني الذي يعكس حضارة متقدمة تفوقت على عصرها.


وثمّن حسين الجهود التي تبذلها سلطة إقليم البترا في الحفاظ على هذا الموقع الفريد وتطوير البنية التحتية السياحية بما يضمن راحة الزوار وتقديم تجربة ثقافية وسياحية متميزة.


وتأتي هذه الزيارة، ضمن الاهتمام المتزايد من الشخصيات الفنية والثقافية العربية بزيارة مدينة البترا، لما تحمله من قيمة حضارية وتاريخية عالمية.

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