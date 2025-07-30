رسميا .. رزق بني هاني الى الزوراء العراقي

خبرني - أعلن نادي الزوراء العراقي عن التعاقد مع المهاجم الدولي الأردني رزق بني هاني لمدة موسمين، قادماً من صفوف فريق الحسين إربد.

وجاءت الصفقة بناءً على طلب المدير الفني الجديد لفريق الزوراء عبد الغني شهد.

يُذكر أن بني هاني، البالغ من العمر 23 عاماً، سبق له تمثيل فريق الفيصلي في الدوري الأردني، وخاض تجربة احترافية مع أحد فرق الدوري الماليزي في مواسم سابقة. كما أسهم في فوز فريق الحسين إربد بلقب الدوري الأردني الموسم المنصرم، بعد أن سجل 11 هدفاً في جميع بطولات الموسم الماضي. فضلاً عن ذلك، شارك في عدد من المباريات مع المنتخب الأردني الأول لكرة القدم.

الحسين يشكر بني هاني

من جانبه، وجّه نادي الحسين إربد الشكر لبني هاني على فترة تواجده مع الفريق، حيث نشر عبر حساباته الرسمية:

"شكراً رزق، نتمنى لك التوفيق في محطتك القادمة".

الصفقة الأردنية الثانية للزوراء

وتأتي هذه الصفقة بعد أن تعاقد النادي العراقي رسمياً مع الدولي الأردني نزار الرشدان، فيما تتردد الأنباء عن إمكانية ضم المدافع الأردني عبد الله نصيب (ديارا) خلال الفترة المقبلة.