"دبي باركس آند ريزورتس" تكشف النقاب عن مفاجآتها الصيفية المميزة

MENAFN - Al-Bayan) دعت ((دبي باركس آند ريزورتس))، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها بمنطقة الشرق الأوسط، العائلات وعشاق التشويق والمرح من جميع الأعمار للاستمتاع بموسم صيفي استثنائي في دبي ضمن مجموعة من الأنشطة الترفيهية الداخلية المكيّفة، التي تشمل ألعاب الركوب المستوحاة من الأفلام الشهيرة وتحديات كرة القدم والمغامرات الكونية للأطفال، وذلك من خلال عروض صيفية استثنائية.

وتتيح للضيوف الاستفادة من عرض الصيف المميز حتى 15 سبتمبر ((تذكرتان بسعر واحدة)) مقابل 295 درهماً فقط للشخص، مع إمكانية دخول متنزهات إلى موشنجيت دبي وريال مدريد ورلد وليجولاند دبي، أو حديقة ليجولاند المائية.

وفي موشنجيت ينطلق الزوار في عالم مليء بالإثارة، مستوحى من عالم هوليوود، حيث تتحوّل القصص المفضلة إلى واقع حي، تثريه منطقة دريم وركس التي تقدم مساحة لعب متكاملة لجميع الأعمار، تجتمع فيها عوالم ((شريك)) و((مدغشقر)) و((كونغ فو باندا))، وفيلم ((كيف تدرّب تنينك)) تحت سقف واحد.

أما متنزه ريال مدريد ورلد، أول متنزه ترفيهي في العالم يحمل اسم ريال مدريد، فيوفر العديد من التجارب الحماسية والمشوقة، بما فيها ((تحدي ريال))، وهي منطقة داخلية مكيفة بالكامل ومليئة بالأنشطة الرياضية البدنية والرقمية وألعاب الأركيد وتحديات المهارات التفاعلية.

حديقة ليجولاند المائية

وفي السياق، استعدت حديقة ليجولاند المائية لاستقبال العائلات في النسخة الثانية من احتفالية الانتعاش الصيفي، وهي فعالية يومية مليئة بالمرح المائي تستمر من الساعة 10:00 صباحاً حتى 7:00 مساءً حتى 24 أغسطس.

وتقدم الفعالية مزيجاً مثالياً من الألعاب المائية المستوحاة من ((ليجو))، حيث تضم أكثر من 20 وجهة وتجربة ترفيهية، إلى جانب جدول حافل بالأنشطة التفاعلية المناسبة لجميع أفراد العائلة.

يمكن للعائلات إطالة أوقات المرح مع عرض ((الأطفال مجاناً)) من فندق ليجو لاند، حيث يتحوّل يوم اللعب إلى إقامة استثنائية مليئة بعالم ليجو داخل أول منتجع بتصميم ((ليجو)) في الشرق الأوسط.

ويستمتع الضيوف بغرف فندقية ذات طابع ((ليجو)) مميز، ولقاءات تفاعلية مع الشخصيات المحبوبة، وورش عمل إبداعية تشجّع على التعلّم من خلال اللعب، إضافة إلى دخول حصري إلى حفلة ما بعد الانتعاش الصيفي عند مسبح الفندق.

ريفرلاند دبي

وتتيح ((نيون جالاكسي)) في ريفرلاند دبي، وجهة ألعاب داخلية متعددة المستويات مستوحاة من عالم الفضاء خصيصاً للصغار، وتزخر بالعديد من الألعاب والتجارب التي تشمل الزلاقات ومسارات الحبال وجدران التسلق والتحديات الحركية.