"دبي باركس آند ريزورتس" تكشف النقاب عن مفاجآتها الصيفية المميزة

"دبي باركس آند ريزورتس" تكشف النقاب عن مفاجآتها الصيفية المميزة
وتتيح للضيوف الاستفادة من عرض الصيف المميز حتى 15 سبتمبر ((تذكرتان بسعر واحدة)) مقابل 295 درهماً فقط للشخص، مع إمكانية دخول متنزهات إلى موشنجيت دبي وريال مدريد ورلد وليجولاند دبي، أو حديقة ليجولاند المائية.
وفي موشنجيت ينطلق الزوار في عالم مليء بالإثارة، مستوحى من عالم هوليوود، حيث تتحوّل القصص المفضلة إلى واقع حي، تثريه منطقة دريم وركس التي تقدم مساحة لعب متكاملة لجميع الأعمار، تجتمع فيها عوالم ((شريك)) و((مدغشقر)) و((كونغ فو باندا))، وفيلم ((كيف تدرّب تنينك)) تحت سقف واحد.
أما متنزه ريال مدريد ورلد، أول متنزه ترفيهي في العالم يحمل اسم ريال مدريد، فيوفر العديد من التجارب الحماسية والمشوقة، بما فيها ((تحدي ريال))، وهي منطقة داخلية مكيفة بالكامل ومليئة بالأنشطة الرياضية البدنية والرقمية وألعاب الأركيد وتحديات المهارات التفاعلية.حديقة ليجولاند المائية
وفي السياق، استعدت حديقة ليجولاند المائية لاستقبال العائلات في النسخة الثانية من احتفالية الانتعاش الصيفي، وهي فعالية يومية مليئة بالمرح المائي تستمر من الساعة 10:00 صباحاً حتى 7:00 مساءً حتى 24 أغسطس.
وتقدم الفعالية مزيجاً مثالياً من الألعاب المائية المستوحاة من ((ليجو))، حيث تضم أكثر من 20 وجهة وتجربة ترفيهية، إلى جانب جدول حافل بالأنشطة التفاعلية المناسبة لجميع أفراد العائلة.
يمكن للعائلات إطالة أوقات المرح مع عرض ((الأطفال مجاناً)) من فندق ليجو لاند، حيث يتحوّل يوم اللعب إلى إقامة استثنائية مليئة بعالم ليجو داخل أول منتجع بتصميم ((ليجو)) في الشرق الأوسط.
ويستمتع الضيوف بغرف فندقية ذات طابع ((ليجو)) مميز، ولقاءات تفاعلية مع الشخصيات المحبوبة، وورش عمل إبداعية تشجّع على التعلّم من خلال اللعب، إضافة إلى دخول حصري إلى حفلة ما بعد الانتعاش الصيفي عند مسبح الفندق.ريفرلاند دبي
وتتيح ((نيون جالاكسي)) في ريفرلاند دبي، وجهة ألعاب داخلية متعددة المستويات مستوحاة من عالم الفضاء خصيصاً للصغار، وتزخر بالعديد من الألعاب والتجارب التي تشمل الزلاقات ومسارات الحبال وجدران التسلق والتحديات الحركية.
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