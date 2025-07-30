أداء جيد للسياحة الأردنية بالنصف الأول مع زيادة الزوار الإماراتيين والسعوديين

MENAFN - Al-Bayan) أظهر قطاع السياحة الأردني أداءً جيداً في النصف الأول من عام 2025، حيث كشفت أحدث الإحصاءات الصادرة عن هيئة تنشيط السياحة الأردنية نمواً ملحوظاً في أعداد سياح المبيت وإيرادات القطاع، معززة مكانة الأردن وجهة سياحية مفضلة في المنطقة، خصوصاً لدى الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد الأردن زيادة بنسبة 6% في أعداد سياح المبيت القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، ليصل العدد الإجمالي إلى 633 ألف سائح خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025 مقابل 597 ألف سائح خلال عام 2024.

وتصدرت السعودية والإمارات قائمة الدول الخليجية المصدرة للسياح إلى الأردن، حيث بلغ عدد زوار المبيت السعوديين 564 ألف زائر، مسجلين زيادة بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، كما شهدت أعداد سياح المبيت من دولة الإمارات نمواً بنسبة 15%، وصولاً إلى 10 آلاف سائح، مقابل تراجع سياح المبيت من دولة الكويت بنسبة 11% إلى 32 ألف سائح.

وعلى الصعيد العام، استقبل الأردن 2.717 مليون سائح مبيت خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، استحوذت أوروبا على ما مجموعه 191 ألف سائح مبيت، وأمريكا الشمالية على 79 ألف سائح مبيت، وآسيا على 84 ألف سائح مبيت.