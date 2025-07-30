هند خالد: دبي تلهم الفنانين وتحفزهم

MENAFN - Al-Bayan) تبدع الفنانة الإماراتية التشكيلية هند خالد، الشغوفة برسم الجداريات بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إبراز التفاصيل والسمات المميزة للثقافة الإماراتية الأصيلة.

وتمضي هند وقتاً كبيراً في تقديم أعمال تشكيلية تسهم في تجسيد ملامح مهمة من حياة أهل الإمارات، وبأسلوب يتميز بالاتساق الشديد مع البيئة المحيطة بها، حتى تبدو الشخصيات التي ترسمها وكأنها تحاول اختراق الجدار التي رُسمت عليه لتخرج إلى الواقع.

فن عصري

وأكدت الفنانة هند خالد، في حديثها لـ((البيان))، أن دبي تتيح للفنانين فرصاً كثيرة للتعرف إلى أحدث الاتجاهات الفنية، مشيرة إلى أن الرسم على الجدران يعد فناً عصرياً يزين شوارع العديد من مدن العالم، ومنها دبي التي تعمل بشكل مستمر وفي شتى المواسم على استضافة فنانين عالميين لرسم جداريات فنية في مختلف أنحاء المدينة.

وأشارت إلى أنها قد أنجزت، أخيراً، رسماً جديداً لشخصية المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، على جدران إحدى المزارع في دبي، بعد ترحيب صاحب المزرعة، وإعجابه اللامحدود بأعمالها الفنية الملهمة.

وترى هند أن ذلك يعد إحدى الوسائل التي تسهم في الاحتفاء بالرموز والأحداث الوطنية التي أثَّرت في تاريخ دولة الإمارات، وربط الأجيال الجديدة بماضيها ومستقبلها بأسلوب إبداعي.

وأوضحت أنها تعاونت سابقاً مع عدد من الجهات في الدولة، التي طلبت منها رسم الجداريات، منها في العاصمة أبوظبي، وأخرى في دبي.

اعتزاز بالوطن

وتستخدم هند خالد أساليب وأدوات متنوعة في رسم الجداريات مثل الألوان الزيتية، والإكليرك، وأصباغ خاصة بالرسم على الجدار، والبخاخات، والأحبار.

وتحمل هند بين ثناياها مشاعر الحب والتقدير للوطن والاعتزاز بتاريخه وجذوره، والرغبة الصادقة في تقديم ملامح من تاريخ الإمارات وإنجازاتها المتفردة.

وثمنت هند خالد تبني شتى الجهات الحكومية للمبدعين الإماراتيين، لا سيما هؤلاء الذين يحولون الجدران إلى تحف فنية تنبض بالحيوية والإبداع، والتشجيع على استثمار الأماكن العامة لاستيعاب الفنون البصرية، وقالت: ((نعم، إن الفن يمكن أن يسهم في التأثير الإيجابي وتشجيع الناس على التحول إلى الأفضل)).