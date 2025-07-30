دبا الحصن يرفع وتيرة استعداد الألعاب الفردية للموسم الجديد

دبا الحصن يرفع وتيرة استعداد الألعاب الفردية للموسم الجديد
وناقش المجتمعون سجل المؤشرات الخاصة بالأداء الرياضي والفني لكل الفرق الفردية، من أجل تحليل نتائج الموسم السابق وتحديد مكامن القوة والفرص التطويرية، إلى جانب استعراض البرامج التدريبية الموضوعة، وتحديث جداول الإعداد، بما يتناسب مع طبيعة كل لعبة من الألعاب الفردية المعتمدة في النادي.
وأكد عبدالله سعيد الوتري أهمية التكامل بين الأجهزة الفنية والإدارية، وضرورة توحيد الرؤية والأهداف لضمان انطلاقة قوية للموسم.
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