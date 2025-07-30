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دبا الحصن يرفع وتيرة استعداد الألعاب الفردية للموسم الجديد

دبا الحصن يرفع وتيرة استعداد الألعاب الفردية للموسم الجديد

2025-07-30 07:29:10
(MENAFN- Al-Bayan) في إطار استعداداته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، عقدت لجنة الألعاب الفردية بنادي دبا الحصن الرياضي الثقافي اجتماعاً تنسيقياً موسعاً، برئاسة عبدالله سعيد الوتري، رئيس اللجنة، وحضور حسن سبيعان، مشرف الألعاب الفردية، وخميس عبدالله حمدون، إداري فرق ألعاب القوى وتنس الطاولة، وعمر طمروق، إداري فرق السباحة والقوس والسهم.

وناقش المجتمعون سجل المؤشرات الخاصة بالأداء الرياضي والفني لكل الفرق الفردية، من أجل تحليل نتائج الموسم السابق وتحديد مكامن القوة والفرص التطويرية، إلى جانب استعراض البرامج التدريبية الموضوعة، وتحديث جداول الإعداد، بما يتناسب مع طبيعة كل لعبة من الألعاب الفردية المعتمدة في النادي.

وأكد عبدالله سعيد الوتري أهمية التكامل بين الأجهزة الفنية والإدارية، وضرورة توحيد الرؤية والأهداف لضمان انطلاقة قوية للموسم.

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