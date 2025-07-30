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قرار مرتقب بتثبيت الفائدة على القروض في الأردن

قرار مرتقب بتثبيت الفائدة على القروض في الأردن

2025-07-30 03:13:05
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في الوقت الذي اتخذ فيه الفيدرالي الأميركي قرارا بتثبيت أسعار أسعار الفائدة، بات في حكم المؤكد أن يتجه البنك المركزي الأردني لقرار مماثل بتثبيت أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بما فيها القروض.
ويأتي قرار البنك المركزي الأردني الذي من المتوقع اتخاذه يوم غدٍ الخميس، للحفاظ على جاذبية الدينار الأردني وقوته الشرائية، ومن المتوقع أن تحذو البنوك باتخاذ قرار مماثل للبنك المركزي.
كما تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيستمر في سياسة تثبيت الفائدة خلال الأشهر المقبلة وسط ترجيحات باتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام الحالي.

وكان أعلن الفيدرالي الأمريكي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة عند 4.5%.

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