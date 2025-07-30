غزيون: علاج أبنائنا في الأردن أعاد لنا الأمل وخفف من معاناتنا في ظل الأوضاع الكارثية

MENAFN - Jordan News Agency)

جسر الملك حسين 30 تموز (بترا)- وجدي النعيمات- بنبرة حزن وأسى تحدثت والدة الطفل الغزي عمر النجار عن حالة ابنها، البالغ من العمر 3 سنوات، والذي يعاني منذ 8 شهور من ورم في الدماغ لم يتم اكتشافه إلا من خلال المستشفى الميداني الأردني، حيث جرت مساعدتها، وشموله بمكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني ضمن الممر الطبي الإنساني بمستشفى الحسين للسرطان.

وقالت، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن اليأس طغى على تفكيرها عندما علمت باستحالة علاجه في مستشفيات غزة، كما أخبرها الأطباء لعدم توفر العلاجات، في ظل قلة الإمكانيات الطبية نتيجة تعديات جيش الاحتلال، واصفة اللحظة التي وصلها فيها خبر علاج ابنها في الأردن كانت "خيط الأمل الذي انقطع وعاد من جديد"، وباتت في فرحة أنستها كل الأيام الصعبة التي مرت بها نتيجة معاناة ابنها.

بدوره، بين الحاج خالد محمد عبدالعزيز من رفح والد الطفلة ألما والبالغة 10 سنوات "أن حياة الحرمان التي عاشتها ابنته في ظل ممارسات الاحتلال أدت إلى إصابتها بمرض الاصفرار، نتيجة التأخير في متابعة علاجها وتطورت حالتها إلى إصابة الكبد، مما جعل حياتهم خليطا من المعاناة والألم.

وأضاف لكن كل شيء تغير، والضيق أصبح فرجا، والمعاناة أملا، بعد شمول ابنته بالعلاج في المستشفيات الأردنية، مشيرا إلى أن كل ما تعرض له من تعب خلال فترة علاجها سابقا زال بدخوله الأراضي الأردنية عبر جسر الملك حسين، داعيا أن يحفظ الله جلالة الملك عبدالله الثاني السند الداعم لأبناء الشعب الفلسطيني بما يقدمه من عون طبي وغذائي وللتخفيف من معانا تهم.

من جهتها، قالت عمة الطفلة ميسرا عمران ذات الـ 11 عاما، والتي تعاني من مرض السرطان، إن رؤية الكوادر الأردنية المرافقة لنا طوال مسافة انتقالنا من الأراضي الفلسطينية حتى وصولنا المملكة، أشعرتنا بكم هائل من الأمان، مضيفة كأني لأول مرة أشعر بطعم النوم بعدما حرمنا منه ليال طويلة نتيجة القصف المتكرر.

وأضافت "سمعت كثيرا عن مكرمة الممر الطبي لجلالة الملك وانتابني إحساس غريب أن تكون ميسرا من ضمن المشمولين بها للعلاج، مؤكدة أن هذا ليس بغريب على ملك يحمل في نفسه أسمى مشاعر الرحمة للشعب الفلسطيني ومكارمه ترافقنا إلى كل مكان".

وأما أم فتحي الخالدي، فقالت إنني كنت أتابع تفاصيل دخول الأطفال المصابين وذويهم إلى المستشفى الميداني، ورأيت بعيني مشاهد عظيمة لايمكن لأي إنسان محوها من الذاكرة، طفلة صغيرة لم تتجاوز التاسعة، ملفوفة ببطانية خفيفة، تمسك يد والدتها حين لمحت طبيبا أردنيا يبتسم لها ويرحب بها بلغة لا تحتاج إلى ترجمة.

وتابعت: لكوادر الطبية الأردنية لم تكن فقط تمارس عملا مهنيا، بل إنسانيا من الطراز الرفيع. وما أسعدني وأنساني همومي رؤية ممرض يمسح دمعة عن خد طفل قبل أن يضع له الأبرة، وآخر يجلس على الأرض ليرسم وجوها ضاحكة على الجبس الطبي لأحد المصابين بمناظر أفرحت أطفالنا وذويهم. وبينت أنها تبلغت عن طريق منظمة الصحة العالمية أن ابنها فتحي سيتم علاجه في الأردن.

وكانت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أجلت اليوم الأربعاء، الدفعة الثامنة من أطفال قطاع غزة، ضمن مبادرة "الممر الطبي الأردني"بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية،وضمت 34 مريضا و 95 مرافقا، سيتم علاج 7 أطفال منهم في الأردن لدى مركز الحسين للسرطان، فيما سيتم نقل باقي الأطفال وذويهم إلى دول إسبانيا و تركيا وأمريكا وفرنسا.

يذكر أنه منذ انطلاق المبادرة في شهر آذار من العام الماضي والتي جاءت بتوجيهات ملكية، تأكيداً على دور الأردن الثابت في دعم الأهل في غزة، استقبل الأردن 379 شخصاً من غزة منهم 119 مريضا برفقة 260 من أفراد عائلاتهم على دفعات متعددة، نقلوا براً وجواً.

(بترا)

ون/أز/ هـ ح

30/07/2025 21:38:30