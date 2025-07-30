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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي بوفاة النائب الأسبق الشهوان

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي بوفاة النائب الأسبق الشهوان

2025-07-30 10:08:37
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشائر العجارمة وفاة النائب الأسبق العميد المتقاعد عطا فضيل الشهوان العجارمة.
ونقل العيسوي، خلال زيارته إلى بيت عزاء الفقيد في منطقة أم البساتين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر العجارمة، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

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