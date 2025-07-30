مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي بوفاة النائب الأسبق الشهوان

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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي بوفاة النائب الأسبق الشهوان
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشائر العجارمة وفاة النائب الأسبق العميد المتقاعد عطا فضيل الشهوان العجارمة.
ونقل العيسوي، خلال زيارته إلى بيت عزاء الفقيد في منطقة أم البساتين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر العجارمة، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
ونقل العيسوي، خلال زيارته إلى بيت عزاء الفقيد في منطقة أم البساتين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر العجارمة، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
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