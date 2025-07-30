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إنجاز جديد لـ : NIOإنتاج المركبة رقم 800,000 واستعدادات لإطلاق ONVO L90 في الأسواق الصينية
(MENAFN- Nausheen Shamsher) أبوظبي، يوليو 2025 – أعلنت شركة NIO، الرائدة في قطاع المركبات الكهربائية، عن تحقيق إنجاز نوعي جديد تمثّل في إنتاج المركبة رقم 800,000 في مصنعها الرئيسي NIO Factory One بمدينة خفي، في جمهورية الصين الشعبية، وذلك بتاريخ 24 يوليو الجاري. ويشكّل هذا الإنجاز محطة مفصلية في مسيرة الشركة، ويعكس بوضوح وتيرة التقدّم المتسارعة التي تشهدها صناعة السيارات الصينية، على صعيدَي الابتكار والتكنولوجيا.
وتنتمي المركبة رقم 800,000 إلى طراز ONVO L90، الذي شهد منذ فتح باب الطلب المسبق عليه في 10 يوليو الجاري إقبالًا لافتًا من قبل المستخدمين والأسواق المحلية. وقد تم تطوير هذا الطراز استنادًا إلى استثمارات NIO الممتدة على مدار عقد من الزمن في البنية التحتية للشحن واستبدال البطاريات، إلى جانب جهودها المتواصلة في مجالات الابتكار التقني، ما مكّنها من إعادة تعريف مفهوم سيارات الدفع الرباعي الكهربائية المخصصة للعائلات.
ويتميز طراز L90 بثلاثة صفوف من المقاعد، ويُعالج اثنين من أبرز التحديات التي تواجه المستخدمين، وهما: القلق المرتبط بالشحن، والقلق المرتبط بمساحة المركبة، وذلك بفضل تصميمه الذكي وحلوله التقنية المتطورة.
ومن المقرر أن يتم إطلاق المركبة رسميًا في السوق الصينية بتاريخ 31 يوليو، على أن تبدأ عمليات التسليم في الأول من أغسطس المقبل.
ويعتير هذا الإنجاز انطلاقا لفصل جديد في مسيرة NIO حيث تواصل الشركة ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال التنقل الكهربائي، من خلال التزامها بالابتكار المستدام، وتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تلبي تطلعات المستخدمين، تمهيدًا لتحقيق هدفها الاستراتيجي المقبل والمتمثل في الوصول إلى إنتاج مليون مركبة.
وتجدر الإشارة إلى أن NIO كانت قد دشنت عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة في أكتوبر عام 2024، حيث طرحت مجموعة من الطرازات المتطورة، من بينها مركبة EL8 الفاخرة ذات الستة مقاعد، والسيارة الكوبيه الرياضية متعددة الاستخدامات EC6، والسيدان المتوسطة ET5، وذلك ضمن رؤيتها الاستراتيجية لإعادة صياغة مفاهيم التنقل الكهربائي في المنطقة، وتعزيز حضورها في أسواقها الواعدة.
وتنتمي المركبة رقم 800,000 إلى طراز ONVO L90، الذي شهد منذ فتح باب الطلب المسبق عليه في 10 يوليو الجاري إقبالًا لافتًا من قبل المستخدمين والأسواق المحلية. وقد تم تطوير هذا الطراز استنادًا إلى استثمارات NIO الممتدة على مدار عقد من الزمن في البنية التحتية للشحن واستبدال البطاريات، إلى جانب جهودها المتواصلة في مجالات الابتكار التقني، ما مكّنها من إعادة تعريف مفهوم سيارات الدفع الرباعي الكهربائية المخصصة للعائلات.
ويتميز طراز L90 بثلاثة صفوف من المقاعد، ويُعالج اثنين من أبرز التحديات التي تواجه المستخدمين، وهما: القلق المرتبط بالشحن، والقلق المرتبط بمساحة المركبة، وذلك بفضل تصميمه الذكي وحلوله التقنية المتطورة.
ومن المقرر أن يتم إطلاق المركبة رسميًا في السوق الصينية بتاريخ 31 يوليو، على أن تبدأ عمليات التسليم في الأول من أغسطس المقبل.
ويعتير هذا الإنجاز انطلاقا لفصل جديد في مسيرة NIO حيث تواصل الشركة ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال التنقل الكهربائي، من خلال التزامها بالابتكار المستدام، وتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تلبي تطلعات المستخدمين، تمهيدًا لتحقيق هدفها الاستراتيجي المقبل والمتمثل في الوصول إلى إنتاج مليون مركبة.
وتجدر الإشارة إلى أن NIO كانت قد دشنت عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة في أكتوبر عام 2024، حيث طرحت مجموعة من الطرازات المتطورة، من بينها مركبة EL8 الفاخرة ذات الستة مقاعد، والسيارة الكوبيه الرياضية متعددة الاستخدامات EC6، والسيدان المتوسطة ET5، وذلك ضمن رؤيتها الاستراتيجية لإعادة صياغة مفاهيم التنقل الكهربائي في المنطقة، وتعزيز حضورها في أسواقها الواعدة.
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