فلاديمير إيفيتش: متفائل بموسم استثنائي للعين

MENAFN - Al-Bayan) أعرب المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني لفريق نادي العين عن تفاؤل كبير قبل انطلاق الموسم الجديد حسب تصريحاته على هامش تحضيرات العين في معسكره الإعدادي بالعاصمة المغربية الرباط.

وأكد أن الفوز الذي حققه الفريق في ختام مشاركته ببطولة كأس العالم للأندية منح اللاعبين شعوراً إيجابياً، قبل الإجازة، وقال: حصلنا على وقت كافٍ للراحة، لقضاء لحظات عائلة رائعة، وعدنا بروح عالية للتحضير، والجميع هنا من لاعبين وجهاز فني وكافة أطقم العمل يدركون أهمية هذه المرحلة، وقد بدأنا الإعداد ونحن في وضع جيد لبلوغ الذروة الفنية والجاهزية البدنية.

وحقق إيفيتش مع العين نتائج جيدة منذ توليه قيادة الفريق في فبراير الماضي وذلك قياساً على الظروف التي عانى منها الزعيم بعد تحقيقه لقب دوري أبطال آسيا 2023 - 2024 ففي 11 مباراة حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 3 وخسر 3، وتحسنت المنظومة الدفاعية إلى حد كبير فخرج الفريق بشباك نظيفة في آخر 7 مباريات محلية قبل انتهاء الموسم الماضي، ويتطلع لموسم استثنائي يعود من خلاله الفريق إلى منصات التتويج على المستويين الداخلي والخارجي بعد إعلانه رسمياً المشاركة في بطولة الأندية الخليجية.

وخاض العين الثلاثاء أولى تجاربه الودية في معسكره الخارجي بالرباط أمام اتحاد تواركة المغربي من ضمن أربع مباريات ودية أمام فرق من مدارس كروية مختلفة، تبدأ بلقاء مغلق أمام اتحاد تواركة، أحد أندية الدوري المغربي الممتاز، في ختام المرحلة الأولى بالرباط قبل أن ينتقل إلى المرحلة الثانية بإسبانيا حيث سيستهل مواجهاته في الثاني من أغسطس، بمواجهة فريق نادي إلتشي الإسباني، ثم يواجه الأهلي السعودي، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة 5 أغسطس في آخر مواجهاته الودية.

وأوضح إيفيتش، في تصريحات نقلها عنه الموقع الرسمي للنادي، أن الفريق سيخوض موسماً صعباً يتطلب الكثير من العمل والانضباط، وقال: نحن نمثل نادياً كبيراً، يحمل طموحاً دائماً للمنافسة على جميع البطولات.

والمباراة الأولى في أي موسم دائماً ما تكون الأصعب، لأنها تأتي بعد فترة توقف طويلة، لكننا نعمل من الآن على أن نكون في قمة الجاهزية للظهور بأفضل صورة في الموسم الجديد.

وأكد المدرب الصربي، أن الفريق أنهى الموسم الماضي في مركز لا يليق باسم ومكانة نادي العين، وقال: لا يرضينا ما تحقق في الموسم الماضي، ولا يعكس طموحاتنا، لكن هذا حدث مع أكبر الأندية في العالم، وعلينا الآن أن نتجاوز ذلك الأمر ونبدأ من جديد، بثقة كبيرة، وعزيمة متجددة، مع الانضباط، والعمل الشاق.

وهذا ما نسعى لتجسيده خلال فترة الإعداد الحالية.

ومضى بقوله: الضغوط جزء من مهنتنا، وأنا فخور بالعمل هنا، وأؤمن أن هذا الضغط يجعلنا أقوى، ويمنحنا الدافع لتحقيق أهدافنا وأثق بأن جماهيرنا تنتظر الانطلاقة كما ننتظرها نحن، وأتمنى أن يكونوا قريبين منا، داعمين لنا، مؤمنين بهذه المجموعة من اللاعبين، لأنهم العنصر الأهم في النادي، وسنمر بلحظات جيدة وغير جيدة، لكن وعدنا هو أن نبذل أقصى ما لدينا، وأن نمنح جماهيرنا أسباباً عدة للفرح مع نهاية الموسم.