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العناية بالبشرة الحساسة والمكونات التي يجب تجنبها

العناية بالبشرة الحساسة والمكونات التي يجب تجنبها

2025-07-29 08:11:16
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تتطلب البشرة الحساسة روتين عناية خاصًا نظراً لتضرر حاجزها الواقي، مما يجعلها عرضة للتهيّج والجفاف. وتكمن الخطوة الأهم في تجنب مكونات قد تؤدي إلى تفاقم حالتها.
❌ مكونات يجب تجنبها:
العطور: حتى الطبيعية منها، تسبب تهيجًا واحمرارًا.
الكبريتات (Sulfates): تساهم في جفاف الجلد.
الكحول: يؤدي إلى تحسس شديد وجفاف.
أحماض التقشير (مثل الغليكوليك والساليسيليك): تضعف حاجز البشرة.
الريتينول ومشتقات فيتامين A: قوية على البشرة الحساسة.
المقشرات الكاشطة: تزيد من التهيج والتلف.
زيوت أساسية معينة: مثل البرغموت، القرفة، البرتقال، الليمون الهندي.
✅ أفضل بدائل للعناية:
منظفات لطيفة خالية من الصابون مثل ماء ميسيلير أو حليب تنظيف.
كريمات مرطبة مهدّئة تحتوي على الألوفيرا أو حمض الهيالورونيك.
واقي شمسي معدني بدلًا من الكيميائي.
مياه حرارية لتهدئة وتنشيط البشرة بعد التنظيف.
📝 نصائح إضافية:
تجنب الماء الساخن عند غسل الوجه.
استخدم منتجات مكتوب عليها "خالٍ من العطور" و"غير مسبب للزيوان".
رطّب البشرة بانتظام وبلطف.
🧴 باتباع هذه الخطوات، يمكن الحفاظ على صحة البشرة الحساسة والحد من تهيّجها بطريقة فعالة وآمنة.

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