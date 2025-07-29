بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس يدينون اعتداءات المستعمرين على بلدة الطيبة ويطالبون بالحماية الدولية

MENAFN - Palestine News Network ) القدس -PNN- أعرب بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، في بيان مشترك، عن بالغ قلقهم وإدانتهم الشديدة للاعتداءات المتكررة التي تستهدف بلدة الطيبة، إحدى أقدم البلدات المسيحية في الضفة الغربية، مطالبين حكومة الاختلال الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ومحاسبة الجناة ووقف سياسة الإفلات من العقاب.

وأوضح بيان صادر عن البطاركة اليوم الثلاثاء، أن الأسابيع الأخيرة شهدت تصاعدًا مقلقًا في أعمال العنف من قبل مستعمرين ضد سكان بلدة الطيبة، شملت حرق مركبات، وكتابة شعارات كراهية على الجدران، واقتحامات متعمدة لبلدة مسالمة، يُراد من خلالها بث الرعب وتقويض نمط الحياة اليومية لأهلها.

وأشار البطاركة إلى أن مستعمرين مسلحين وملثمين، بعضهم يمتطي الخيول، جابوا شوارع البلدة في اعتداء سافر على قدسية الحياة العامة، وتمادى العدوان حتى طال الكنيسة التاريخية في الطيبة، التي تُعد من الشواهد الحيّة على الحضور المسيحي العريق في الأرض المقدسة.

وانتقد البيان التصريحات الرسمية الصادرة عن سلطات الاحتلال الإسرائيلية التي قللت من حجم الاعتداءات، واختزلتها في "أضرار مادية بسيطة"، معتبرين ذلك تشويهًا متعمّدًا للحقيقة، وتغافلًا عن خروقات ممنهجة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في ممارسة الشعائر الدينية بحرية، وحماية التراث الثقافي.

ولفت بطاركة القدس إلى أن الهجمات الأخيرة جاءت في أعقاب زيارات تضامنية لبلدة الطيبة من قبل بعثات دبلوماسية، ورافقها تصعيد في الحملات التضليلية من جماعات استيطانية تهدف إلى تشويه صورة الضحايا، والنيل من شرعية التضامن الدولي معهم، في محاولة لصرف الأنظار عن الاعتداءات الممنهجة وغير القانونية.

كما حذّر البيان من مناخ الإفلات من العقاب الذي يسود الضفة الغربية، مؤكدين أن غياب المساءلة لا يهدد الحضور المسيحي فحسب، بل يقوّض القيم الأخلاقية والإنسانية التي تشكّل حجر الأساس لأي سلام عادل ومستدام.

وفي ختام البيان، وجّه بطاركة ورؤساء الكنائس ثلاث مطالب رئيسية لحكومة الاحتلال الإسرائيلية:

محاسبة الجناة دون تأخيرتوفير حماية فعالة ومستدامة لسكان الطيبة وسائر المجتمعات المهددة في الضفة الغربيةالوفاء بالتزاماتها الدولية، وضمان المساواة أمام القانون دون تمييز.

كما تقدموا بالشكر لأعضاء البعثات الدبلوماسية الذين زاروا الطيبة وعبّروا عن تضامنهم، مؤكدين أن هذا الدعم المعنوي يشكّل مصدر أمل، داعين إلى استمرار اليقظة الدولية ومواصلة الصلوات من أجل سلامٍ يقوم على العدالة والكرامة لجميع شعوب الأرض المقدسة.