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الملك يلتقي بالمستشار الألماني في برلين اليوم

الملك يلتقي بالمستشار الألماني في برلين اليوم

2025-07-29 02:04:50
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وصل جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى العاصمة الألمانية برلين، في زيارة عمل يلتقي خلالها مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس.
وتركز الزيارة على سبل تعزيز التعاون بين الأردن وألمانيا، وتبحث أبرز مستجدات المنطقة.

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