ريال مدريد يسجل أسينسيو كلاعب محترف

خبرني - قيد نادي ريال مدريد الإسباني، المدافع الشاب راؤول أسينسيو، في قائمة الفريق الأول لينتقل من مرحلة الشباب إلى الاحتراف.

قالت صحيفة آس الإسبانية: "قلب الدفاع الإسباني انضم لقائمة ريال مدريد في الدوري الإسباني، محققاً خطوة جديدة بعدما كان أحد أبرز نجوم الموسم الماضي، وانضم اللاعب القادم من جزر الكناري إلى كاريراس، وهويسن، وترينت، الذين تعاقد معهم النادي مؤخراً.

وأضافت: "رغم تسجيله لم يكشف ريال مدريد بعد عن رقمه الذي سيرتديه، ورجحت أنه سيترك أسينسيو الرقم 35 الذي كان يرتديه في فريق الشباب ليرتدي أحد القمصان المخصصة للاعبي الفريق الأول حالياً، وأن الرقمين المتاحين هما 17 و25، وسيكون الرقم 9 متاحاً قريباً أيضاً، عندما يُعلن النادي رسمياً عن انتقال مبابي إلى الرقم 10.

وأكدت الصحيفة أنه على الصعيد الرياضي يواجه أسينسيو قلب دفاع جزر الكناري تحدياً جديداً بقيادة تشابي ألونسو، وتحديداً منذ وصول هيوستن حيث لم يُقدم أسينسيو نفس الأداء الذي قدمه الموسم الماضي.

ففي مباراته الأولى تسبب فى ركلة جزاء ضد الهلال، وفي الثانية طُرد في الدقائق الأولى، منعته هذه العروض من البقاء في التشكيلة الأساسية لما تبقى من كأس العالم حتى المباراة النهائية.