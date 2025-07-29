عين على القدس يسلط الضوء على استهداف الاحتلال للرموز الدينية في القدس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 29 تموز (بترا) - سلط برنامج "عين على القدس"، الذي عرضه التلفزيون الأردني أمس الاثنين، الضوء على استهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي للرموز الدينية في القدس، إضافةً إلى استهدافها المقدسات الإسلامية والمسيحية.وأفاد تقرير البرنامج المعد في القدس، بأن البناية التي كان يقطن فيها مفتي القدس السابق وخطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، والتي تتكون من 17 شقة يقطن فيها أكثر من 140 شخصًا، تلقت أوامر بالهدم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحجة عدم الترخيص.وأشار إلى أن هذه البناية لها خصوصية لدى الاحتلال، لأنها تقع منذ وقت طويل تحت طائلة تحريض اليمين المتطرف، رغم علمه بأن الشيخ عكرمة كان مستأجرًا فيها، وبأنه رحل منها قبل أكثر من شهر، فيما رفضت المحكمة الإسرائيلية تمديد "تجميد أمر الهدم" المقدم من سكان البناية.وأضاف التقرير أن سياسة استهداف الرموز والشخصيات الدينية في القدس من قبل الاحتلال أخذت تتصاعد في الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق، مشيرًا إلى قيام شرطة الاحتلال الإسرائيلي باعتقال خطيب المسجد الأقصى المبارك والمفتي العام من داخل المسجد بسبب خطبة الجمعة.وأشار إلى أن الشارع المقدسي يعد استهداف الشخصيات والرموز الدينية في القدس جزءًا من سياسة التضييق التي تمارسها سلطات الاحتلال على القدس والمقدسيين، وتعميقًا لسياسة "تكميم الأفواه" في المدينة المقدسة.وقال مفتي القدس والديار المقدسة، الشيخ محمد حسين، إن شرطة الاحتلال قامت باعتقاله من بعد صلاة الجمعة داخل المسجد، واقتياده إلى المركز الأمني عن طريق باب المغاربة والتحقيق معه، حيث اتهمته بالتحريض، وأن وجوده "يشكل خطرًا على الجمهور في المسجد الأقصى"، معبرًا عن شعوره بأن هناك استهدافًا واضحًا من قبل سلطات الاحتلال للرموز الدينية وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.بدوره، قال المدير التنفيذي للصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة، الدكتور وصفي الكيلاني، إن الدلالة واضحة من استهداف المفتي السابق عكرمة صبري، والحالي محمد حسين، وهي التعدي على "إسلامية" المسجد الأقصى والهوية التاريخية والقانونية له، والتي يبلغ عمرها أكثر من 1400 سنة، من خلال استهداف الرموز الدينية المقدسية والأصوات التي تتحدث عن ظلم الاحتلال وجرائم المستوطنين وعروبة القدس، عبر سياسة تكميم الأفواه والتدخل والسيطرة على خطب الجمعة في المسجد، وحتى إلى جانب استهداف المسجد نفسه.وأضاف أن حال المقدسات المسيحية في القدس وفلسطين ليس بأفضل من حال المقدسات الإسلامية، لأن الوجود المسيحي في القدس، بالنسبة لليمين المتطرف الإسرائيلي المسيطر على الحكومة، يُعد "مدنسًا" ويجب التخلص منه، مشيرًا إلى أن جميع أتباع المسيحية العالمية القادمين من خارج فلسطين مهددون من قبل الاحتلال بعدم الحصول على التأشيرة وعدم الدخول إلى المدينة المقدسة، إلى جانب انتهاكات أخرى بحق هؤلاء الأشخاص ومقدساتهم، كفرض الضرائب الباهظة على الكنائس، ومصادرة العقارات التابعة لها، وتحريض المتطرفين للاعتداء عليهم وعلى كنائسهم.وأشار الكيلاني إلى أن الامتداد العالمي للمسيحية كان غائبًا لزمن طويل عمّا يحدث لكنائسهم في المدينة المقدسة، بسبب الضغط الذي تمارسه المسيحية الصهيونية عليهم، بحجة أن أي صوت يتحدث عمّا تتعرض له كنائس القدس وفلسطين من انتهاكات يُعد "ضد السامية".وأكد الكيلاني أن المسجد الأقصى يتعرض حاليًا لاستهداف كبير من قبل سلطات الاحتلال والمتطرفين اليهود، لافتًا إلى ورود تقارير من مديرية أوقاف القدس في الأسابيع الأخيرة تفيد بقيام الاحتلال بنقل أطنان من حجارة القصور الأموية والحائط الغربي للمسجد الأقصى، وتفتيتها حتى لا تبقى "أثرًا" أو خشية المطالبة بإرجاعها.ولفت إلى أن المسجد الأقصى مدرج في كل حملات السياسيين الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي قام بالاحتفال بما يسمى "عيد الدولة العبرية" من نفق سلوان، الذي يروج اليهود له على أنه يستمر ليصل أسفل ما يزعمون أنه "جبل الهيكل"، ما يثير مخاوف كبيرة بوجود فراغات ومساحات مخترقة أسفل المسجد الأقصى المبارك.وأشار إلى أن هناك مطلبًا عاجلًا مقدمًا من الأردن لليونسكو بأن يتم تمكين بعثة دولية من الكشف على جميع هذه الحفريات والأنفاق.وحذر الكيلاني من خطورة إعلان التطرف الأيديولوجي المنتشر لدى المستوطنين والمتطرفين اليهود، بشكل صريح، عن نيتهم هدم المسجد الأقصى المبارك وبناء الهيكل المزعوم مكانه، خصوصًا أن هذه التصريحات والتحريضات تصدر كذلك من قبل وزراء وأعضاء كنيست وأصحاب قرار وشخصيات دينية في دولة الاحتلال.وأكد أن الدولة العبرية تعمل بشكل منافٍ للاتفاقيات الدولية ولا تحترمها، ما يبدو جليًا في محاولة سلطات الاحتلال العمل على التغيير الجذري للوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك ومحيطه، من مصادرة مدارس وقفية واقعة على أرض المسجد سواء في الشمال أو في الغرب، وحتى مصادرة أجزاء داخل المسجد وتهويده، في إشارة منه إلى القانون الذي صوّت عليه الكنيست في عام 1980 على "قانون أساس" يقضي بسيطرة الاحتلال سيطرة تامة على الضفة الغربية والقدس واعتبارها عاصمة موحدة لدولة الاحتلال، ما يعني إلغاء أي احتمالات لقيام دولة فلسطينية.وأكد الكيلاني أن كل ذلك لم يثنِ جلالة الملك عبدالله الثاني من أن يقدم دعمًا لوجستيًا ودعمًا ماديًا ومعنويًا لأوقاف القدس، إلى جانب دفاعه عن القدس والحق الفلسطيني في جميع المحافل الدولية، وتشكيل موقف ضاغط ضد مخططات الاحتلال، من منطلق إيمانه بانتصار الحق في النهاية.