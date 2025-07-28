طفولة على حافة الهاوية.. غزة تختنق جوعاً تحت الحصار

MENAFN - Al-Bayan) ">في مشافي غزة المنكوبة، تغفو الطفولة جائعة على أسرة من الألم، بأجساد هزيلة، ينهشها الجوع ببطءٍ قاتل. ومع كل دقيقة تمر، يسقط طفل آخر ضحية سياسة التجويع التي تحاصر غزة منذ شهور.

منذ بدء الحرب، دخلت سياسة ((التجويع المتعمد)) حيّز التنفيذ، لتتحول إلى أداة عقاب جماعي تستهدف كل من في القطاع. أُغلقت المعابر ونضبت المواد الغذائية من الأسواق، ولم تعد الأمهات قادرات على تأمين الحليب لأطفالهن، ولا الدواء لأبنائهن المرضى.

تقول أم أنس الشوا لـ((البيان))، وهي أم لثلاثة أطفال، إنهم يعيشون على وجبة واحدة فقط في اليوم، غالباً ما تكون خبزاً وماء، تضيف: ((أطفالي يستيقظون من النوم وهم يبكون جوعاً، لا أعرف ماذا أفعل، فكل شيء مفقود)).

في ظل انهيار البنية التحتية، باتت المياه النظيفة عملة نادرة، ما فاقم أزمة الجوع، فالأم التي تجد قطعة خبز لا تجد ما تُذيب به مسحوق الحليب، وحتى إن وجدت، فقد لا يكون آمناً. تقول سهاد، وهي نازحة من بيت لاهيا إن طفلها الرضيع يعاني من الإسهال المستمر بسبب الماء الملوث وانعدام التغذية السليمة.

وتضيف: ((لم أعد أحلم سوى بأن أشرب كوب ماء نظيف وأطعم أطفالي وجبة مشبعة، لم أعد أطلب شيئاً من الدنيا أكثر من ذلك)).

وتُحذر المؤسسات الإغاثية والطبية من أن قطاع غزة بات على أعتاب مجاعة حقيقية، خصوصاً في المناطق الشمالية والوسطى التي تعاني حصاراً خانقاً، وقد سجلت المستشفيات ارتفاعاً في حالات سوء التغذية الحاد، خاصة بين الأطفال دون سن الخامسة.

تقول الدكتورة ((رنا جبر))، وهي أخصائية تغذية تعمل في مستشفى الشفاء، إن عشرات الحالات تصل يومياً لأطفال يعانون من ضمور في العضلات ونقص حاد في الوزن، ((بعضهم لا يقوى على البكاء، أجسادهم ذابلة كأنها لم تتذوق الطعام منذ أسابيع)).

سلاح التجويع

منظمات حقوق الإنسان وثّقت استخدام إسرائيل للتجويع كسلاح في الحرب، معتبرة أن ذلك يشكّل جريمة حرب بحسب القانون الدولي، ومع ذلك، يظل المجتمع الدولي متردداً في اتخاذ خطوة جادة لإنهاء الحصار أو تأمين ممرات آمنة للمساعدات.

((حين يُستخدم الطعام كوسيلة للقتل البطيء، يصبح الصمت الدولي شريكاً في الجريمة))، تقول إحدى الناشطات في مؤسسة ((أطباء من أجل غزة))، مضيفة أن الضغط السياسي لم يعد كافياً، بل المطلوب تحرك فوري لإنقاذ الأرواح.

أطفال غزة الذين يقفون اليوم على حافة الموت، أسماؤهم مجهولة، ولكن أوجاعهم صارت عنواناً لمعاناة جماعية يعيشها أكثر من مليوني إنسان محاصر، وبينما يواصل الحصار خنق القطاع، لا تزال غزة تقاوم بأمعاء خاوية، وبإرادة شعب لا يعرف الاستسلام.