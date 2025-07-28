"محمد بن راشد للمعرفة" تحصد جائزة "مؤسسة الإعلام" في مصر

MENAFN - Al-Bayan) فازت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بجائزة أفضل مؤسَّسة داعمة للإبداع والمعرفة على مستوى الوطن العربي لعام 2025، والتي تصدرها مؤسَّسة الإعلام والتحول الرقمي بجمهورية مصر العربية.

وذلك تكريماً لدورها الريادي والمستمر في تمكين الأجيال العربية من أدوات المعرفة والابتكار، وبناء مجتمعات قائمة على العلم والفكر والإبداع.

وجاء اختيار مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تقديراً لسجلها الحافل بالإنجاز والابتكار والريادة والعطاء، والممتد لما يقارب ربع قرن، في خلق بيئات تعليمية وبحثية ملهمة، ودعمها المستمر للتعليم وريادة الأعمال والبحث والتطوير، إلى جانب إطلاقها للمبادرات والمشاريع النوعية التي أسهمت في تعزيز إنتاج المعرفة وتمكين مساراتها في المجتمعات العربية.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: ((نتشرف بتلقّي هذه الجائزة المرموقة، ونعدّها إضافة قيِّمة إلى سجلنا الحافل بالأوسمة والتكريمات، وشهادة أخرى على نجاح مسيرتنا المعرفية والفكرية التي نفخر بها.

وانطلاقاً من إيماننا في مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بأن الاستثمار في العقول هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل أوطاننا، نؤكد مجدداً التزامنا برؤية قيادتنا الرشيدة في تمكين مجتمعات المعرفة، ومواصلة العمل بكل طاقتنا لنظل حاضنةً للإبداع العربي، ودعامة متينة لجهود التنمية والابتكار في المنطقة والعالم)).

وأشاد بن حويرب بمؤسَّسة الإعلام والتحول الرقمي بجمهورية مصر العربية، مثمناً جهودها الحثيثة في دعم الإعلام المبدع والرقمي في المنطقة العربية، وسعيها المستمر إلى تعزيز بيئة إعلامية تقوم على الابتكار والتكنولوجيا.

كما أثنى على مسابقة الإبداع الإعلامي التي تنظمها المؤسَّسة، بوصفها منصة رائدة لاكتشاف المواهب الشابة وإبراز الطاقات العربية الخلَّاقة في مختلف مجالات الإعلام.

تميز

وتواصل مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة دورها المحوري في دعم التنمية الفكرية والمعرفية في المنطقة، وتعزيز ثقافة التقدم والتطوير، وإطلاق المزيد من المبادرات التي تسهم في بناء اقتصاد معرفي مستدام، يرتكز على تمكين الإنسان، وتعزيز قدراته، وتوفير البيئة المثلى لإنتاج وتداول المعرفة في الوطن العربي والعالم.