"الإمارات للدراجات".. سنوات المجد والهيمنة العالمية

MENAFN - Al-Bayan) الرؤية والاستراتيجية الإماراتية شكلتا حجر الزاوية في تطور الفريق

في أقل من عقد من الزمن، كتب فريق الإمارات إكس آر جي للدراجات قصة نجاح ستبقى في ذاكرة التاريخ، وتحول من فريق يخطو خطواته الأولى بين فرق المحترفين في سباقات الجولة العالمية، إلى أفضل فريق في عالم الدرجات الهوائية في السنوات الأخيرة.

وخلال 8 سنوات منذ تأسيس فريق الإمارات إكس آر جي عام 2017 والدخول إلى السباقات العالمية وفق رؤية إماراتية واستراتيجية واضحة وطموحه، نجح الفريق في إعادة تعريف الهيمنة في عالم الدراجات الهوائية للمحترفين، ولم يكتفِ بحصد الانتصارات والإنجازات المتعددة في سباقات الجولة الكبرى، بل أحدث ثورة جعلته يتربع على عرش العالم، ترجمة لتلك الرؤية الثاقبة، التي وضعت اسم الإمارات في مقدمة رياضة الدراجات.

وترجم فوز فريق الإمارات للدراجات بلقب النسخة الـ 112 لطواف فرنسا، أحد أبرز وأعرق السباقات على مر التاريخ، وللمرة الرابعة في تاريخ الفريق، عبر نجمه السلوفيني الدراج تادي بوغاتشار تلك الرؤية، ليواصل الفريق حصد ثمار العمل الجاد والمدروس جعلت من تلك السنوات القصيرة بمثابة سنوات المجد للفريق.

من الطموح إلى الصعود

مشروع فريق الإمارات للدراجات الطموح لم يكن قائماً على فكرة المنافسة في البطولات والسباقات وحسب، وإنما مشروع شامل في كيفية جعل رياضة الدراجات أسلوب حياة لتعزيز الصحة والاستدامة والتميز الرياضي، وإعداد قاعدة متنامية من الكفاءات وتنمية الشباب والابتكار، وإرثاً يمتد إلى ما هو أبعد من مجرد نتائج السباقات، من خلال أكاديمياته في أبوظبي والعين ودبي، بالإضافة إلى شبكة استكشاف المواهب في جميع أنحاء أوروبا وأفريقيا، ورعاية الفريق للنجوم الصاعدة.

وبعد أن تأسس الفريق عام 2017 بدأ في وضع خطة طويلة المدى، وشكلت الرؤية الإماراتية حجر الزاوية في تطور الفريق والتي ارتكزت على تنمية رياضة الدراجات في الدولة، وتوسيع القاعدة لجميع أفراد المجتمع، وضم أفضل الدراجين في العالم، وبمنهجية تدريب لتطوير واستقطاب المواهب، حتى اكتسب سمعة عالمية في وقت قياسي كمستقبل الدراجات الاحترافية.

وأعاد ((الإمارات إكس آر جي)) صياغة مفهوم فريق الدراجات عبر دمج مبادرات الاستدامة، وفعاليات ركوب الدراجات المجتمعية في جميع أنحاء الدولة، والتعاون التكنولوجي المتقدم مع علامات تجارية كبرى، ما وضع الفريق في موقع ريادي يتجاوز حدود الطرق.

ونجح ((الإمارات إكس آر جي)) للدراجات في كتابة التاريخ بعد فوز بوغاتشار بلقب طواف فرنسا 2025 عن جدارة واستحقاق، ليحصد بطل العالم اللقب للعام الثاني على التوالي والرابع في آخر ست سنوات بعد الفوز أعوام 2020 و2021 و2024، حيث استطاع الفريق مواصلة تألقه على الصعيد العالمي ويقترب من حصد لقب أفضل فريق على لائحة الاتحاد الدولي للدراجات للعام الثالث على التوالي.

صدارة التصنيف

وحصل فريق الإمارات على لقب أفضل فريق وتصدر تصنيف الجولة العالمية للاتحاد الدولي للدراجات لعامين متتاليين 2023 و2024، وفي طريقه إلى نفس الإنجاز العام الحالي، إذ سجل في عام 2023، 57 فوزاً، وارتفع عدد الانتصارات والإنجازات في عام 2024 إلى 81 انتصاراً، متجاوزاً الفرق الأوروبية التقليدية، ومرسخاً سمعته كأكثر الفرق تكاملاً في هذه الرياضة.

بطل العالم

ويحسب لإدارة الفريق اكتشاف نجمه الأول، وبطل العالم، تادي بوغاتشار (26 عاماً) وضمه قبل سنوات، نظراً للموهبة التي يتمتع بها، وضعته كأفضل دراج في العالم في السنوات القليلة الأخيرة، ليؤكد النظرة الثاقبة للقائمين على الفريق، بعدما واصل بوغاتشار هيمنته على السباقات العالمية، محققاً انتصارات في لومبارديا وتيرينو أدرياتيكو والعديد من السباقات الكلاسيكية.

وتمكن بوغاتشار من معادلة رقم فروم في عدد الانتصارات بطواف فرنسا، بإحراز كل منهما 4 ألقاب، وتجاوز بوغاتشار 100 انتصار في مسيرته خلال سباقات هذا العام، وبات على بعد لقب واحد من أصحاب الأرقام القياسية ميركس وإندوراين وإينو وأنكيتيل، الذين اختتموا مسيرتهم مع الرياضة بـ 5 ألقاب في الطواف.

ويطمح الفريق إلى تحقيق ثلاثية تاريخية هذا العام، بعد أن كان طواف فرنسا أول الألقاب المرموقة في خزائنه، وتكرار إنجاز العالم الماضي الذي توج من خلاله بوغاتشار بطلاً للعالم في منافسات بطولة الطريق بسويسرا، وحصوله على لقب طوافي فرنسا وإيطاليا، أصبح بعدها ثالث دراج يتوج بـ 3 ألقاب عالمية في موسم واحد.

وكان فريق الإمارات للدراجات قد افتتح الموسم الحالي بلقب طواف الإمارات، ولأول مرة بعد آخر تتويج عام 2022، وحافظ الدراج البريطاني آدم ييتس على لقب طواف عمان، كما حقق تادي بوغاتشار إنجاز بتتويجه بلقب سباق فلاندرز الذي أقيم في بلجيكا الشهر الماضي، وهو أحد أكبر 5 سباقات عالمية ينظمها الاتحاد الدولي، وانطلقت نسخته الأولى في عام 1913.

تتويج لمسيرة طويلة

من جانبه، أعرب مطر سهيل اليبهوني رئيس مجلس إدارة فريق الإمارات للدراجات عن فخره بهذا الإنجاز التاريخي، مؤكداً أنه تحقق بفضل تضافر جهود الجميع من دراجين إلى الجهازين الفني والإداري.

وقال: ((الفوز بلقب طواف فرنسا 2025 هو تتويج لمسيرة طويلة من الإعداد والتفاني، ورسالة واضحة أن الطموح الإماراتي لا حدود له)).

وأضاف: ((نشكر القيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود والمتابعة المستمرة والتي كان لها الأثر الأكبر والأول فيما وصل إليه الفريق من إنجازات عالمية، ونعد بمواصلة العمل لرفع راية الإمارات في جميع الاستحقاقات المقبلة)).