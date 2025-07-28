إسماعيل راشد: أجواء معسكر "الأبيض" بالنمسا مبشرة

MENAFN - Al-Bayan) فابيو ينافس على أجمل أهداف التصفيات الآسيوية للمونديال

يستعد منتخبنا الوطني لكرة القدم لخوض أولى تجاربه الودية في معسكره الحالي المقام في النمسا، ضمن برنامج إعداده لمنافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، عندما يلتقي في مباراته الودية الأولى مع فريق نادي ليتشي الإيطالي في الساعة السابعة والنصف بتوقيت الإمارات، في تجربة يسعى خلالها الجهاز الفني بقيادة الروماني كوزمين أولاريو للاطمئنان على الحالة البدنية للاعبين بعد سلسلة من التدريبات.

وقال إسماعيل راشد، عضو الجهاز الإداري لمنتخبنا الوطني، إن أجواء معسكر النمسا مُبشرة وكل أعضاء المنتخب بمن فيهم أعضاء الجهاز الفني والطبي يقومون بأدوارهم على أكمل وجه، ويؤدي اللاعبون تدريباتهم بكل جدية ونشاط، مشيراً إلى أن المعسكر الحالي يُعد في غاية الأهمية كونه يأتي قبل انطلاق الموسم الكروي، وأضاف إلى أن صفوف ((الأبيض)) مكتملة ولا توجد غيابات باستثناء لاعب نادي الشارقة ماجد حسن، الذي غادر المعسكر بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية إصابته وحاجته للعلاج والراحة، بعد إصابة لحقت به خلال مشاركته مع ناديه في إحدى المباريات الودية، وأشاد بتعاون الأندية مع إدارة المنتخب وتسهيل مهمة وصول اللاعبين والتحاقهم بمعسكر ((الأبيض))، مؤكداً أهمية تعاون جميع الأطراف والالتفاف حول المنتخب خلال هذه الفترة من أجل بلوغ الهدف المنشود.

هداف

ومن ناحية أخرى، اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 18 هدفاً في قائمة أجمل أهداف الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، ومنهم الهدف الثالث الذي سجله فابيو دي ليما لاعب منتخبنا الوطني الأول، في مرمى المنتخب القطري على ملعب استاد آل نهيان بأبوظبي في مباراة المنتخبين يوم 19 نوفمبر 2024، ليقود ((الأبيض)) لانتصار تاريخي بخماسية نظيفة ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى، وكان نصيب مهاجم الوصل منها 4 أهداف ((سوبر هاتريك))، ووصف الاتحاد الآسيوي هدف ليما قائلاً: ((الأهداف من الركلات الحرة المباشرة غاية في الروعة، وهدف فابيو ليما في مرمى قطر يُضاهيها جمالاً، حيث سدد الكرة فوق الحائط البشري، وسكنت الزاوية العليا للمرمى، وما يزيده تميزاً هو أنه كان واحداً فقط من الأهداف الأربعة التي سجلها نجم الإمارات في تلك الليلة)).

تنافس

ويتنافس هدف ليما على أصوات الجماهير الآسيوية لاختيار أجمل هدف في تصفيات المرحلة الثالثة على طريق الوصول للمونديال المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، مع أهداف سجلها كل من العماني عصام الصبحي والأردني يزن النعيمات والكوري الجنوبي لي كانغ إن في مرمى الكويت، والكوري الشمالي كانج كوك تشول والقيرغيزستاني عليماردون شوكوروف والأوزبكي عزيزبيك تورجونبويف في مرمى قطر، والياباني تاكومي مينامينو والأسترالي كريج جودوين والسعودي حسن قاديش في مرمى الصين، والإندونيسي أولي رومينيج ضد البحرين، والإيراني مهدي طارمي ضد أوزبكستان، والفلسطيني عميد محاجنة ضد العراق، والبحريني مهدي عبد الجبار ضد أستراليا، والصيني تشانغ يونينغ ضد إندونيسيا، والكويتي محمد دهام ضد الأردن، والعراقي أيمن حسين ضد كوريا الجنوبية، والقطري المعز علي ضد إيران.

ويتواجد فابيو دي ليما حالياً ضمن صفوف المعسكر الخارجي لمنتخبنا الوطني في النمسا، والذي انطلق يوم الجمعة الماضي، ويستمر حتى 6 أغسطس المقبل، تحت قيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، ضمن برنامج التحضير لمواجهتي منتخبَي عُمان وقطر المقررتين يومي 11 و14 أكتوبر المقبل، في إطار المجموعة الأولى من المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية ((الملحق الآسيوي))، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي ستُقام في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يسعى منتخبنا للوصول للمونديال للمرة الثانية، بعد مشاركة وحيدة في كأس العالم بإيطاليا 1990.

تفاؤل

وتسود حالة من المعنويات العالية صفوف لاعبي ((الأبيض)) في المعسكر الخارجي، والمشارك فيه 28 لاعباً بعد خروج ماجد حسن، خاصة وأن لاعبي الأندية انضموا إلى المعسكر بعدما قطعوا شوطاً كبيراً من التحضيرات مع أنديتهم في معسكراتها بالقارة الأوروبية، ويذكر أن قائمة المنتخب تضم اللاعبين خالد عيسى، علي خصيف، حمد المقبالي، عدلي محمد، إيريك دي مينيريس، ريتشارد أوكونور، ساشا إيوكوفيتش، كوامي كوايدو، لوكاس بيمنتا، علاء الدين زهير، ماركوس مليوني، خليفة الحمادي، روبن فيليب، علي صالح، لوان بيريرا، حارب عبدالله، ماكنزي هانت، نيكولاس خيمينيز، جاستون سواريز، يحيى نادر، يحيى الغساني، فابيو دي ليما، ليثيري سيلفا، كايو لوكاس، برونو أوليفيرا، ألفارو أولفيرا، وكايو كانيدو.