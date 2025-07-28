محافظ البلقاء يطلع على الخدمات بقضاء العارضة
واستمع المحافظ الى إيجاز من رئيسة لجنة البلدية خالدة خليفات الى إيجاز حول أبرز احتياجات البلدية، والمتضمنة صيانة وفتح وتعبيد طرق جديدة، وتعزيز البلدية بضاغطات وآليات لتنفيذ مهامها، وتنظيم عمل المزارع والشاليهات التي تستخدم في المناسبات، وتنظيم عمل الآليات المحملة بمواد التعدين ومراقبة التزامها بالأحمال المحورية، ومتابعة المخالفين بالتعاون مع الجهات الأمنية والحاكمية الإدارية.
وقال المحافظ بحضور مدير قضاء العارضة سامي الشوبكي، إن موظف القطاع العام في خدمة المواطن، وعليه تقديم أفضل الخدمات الممكنة والعمل على تذليل كافة الصعوبات لتحقيق ذلك، مؤكدا دعم الحاكمية الإدارية والأجهزة الأمنية الكامل لجهود البلدية في تنفيذ مهامها، وتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار المحافظ الى التزام وزارة الداخلية بتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة للمستثمرين، مشددا على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالتنمية المحلية وتحسين جودة الحياة.
كما زار المحافظ مشروع "بيت شاكر" السياحي، واطلع على واقع المنشآت الاقتصادية والسياحية في المنطقة، مؤكدا أهمية دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل لأبناء المجتمع المحلي، ما يساهم في خفض نسب البطالة ورفع المستوى المعيشي.
واستمع إلى إيجاز من صاحب المشروع، الذي أشار إلى أن المشروع يشغل حاليا 75 موظفا من أبناء المنطقة، ويرتفع العدد خلال فصل الصيف إلى 130 موظفا.
كما بحث المحافظ مع القائمين على المشروع فرص التوسع في الاستثمارات السياحية والاقتصادية بما يخدم المنطقة وسكانها.
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