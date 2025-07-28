محافظ البلقاء يطلع على الخدمات بقضاء العارضة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحث محافظ البلقاء فيصل المساعيد اليوم الاثنين، مع أعضاء المجلس التنفيذي بقضاء العارضة واقع الخدمات المقدمة في المنطقة، والتحديات التي تواجه عملهم، مشيرا الى أن المحافظة ستعمل بالتنسيق مع الإدارات المركزية لتوفير المخصصات اللازمة من خلال إجراء المناقلات المالية على موازنة العام الحالي 2025 وموازنة العام القادم لتنفيذ الأولويات والمطالب المطروحة.



واستمع المحافظ الى إيجاز من رئيسة لجنة البلدية خالدة خليفات الى إيجاز حول أبرز احتياجات البلدية، والمتضمنة صيانة وفتح وتعبيد طرق جديدة، وتعزيز البلدية بضاغطات وآليات لتنفيذ مهامها، وتنظيم عمل المزارع والشاليهات التي تستخدم في المناسبات، وتنظيم عمل الآليات المحملة بمواد التعدين ومراقبة التزامها بالأحمال المحورية، ومتابعة المخالفين بالتعاون مع الجهات الأمنية والحاكمية الإدارية.



وقال المحافظ بحضور مدير قضاء العارضة سامي الشوبكي، إن موظف القطاع العام في خدمة المواطن، وعليه تقديم أفضل الخدمات الممكنة والعمل على تذليل كافة الصعوبات لتحقيق ذلك، مؤكدا دعم الحاكمية الإدارية والأجهزة الأمنية الكامل لجهود البلدية في تنفيذ مهامها، وتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأشار المحافظ الى التزام وزارة الداخلية بتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة للمستثمرين، مشددا على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالتنمية المحلية وتحسين جودة الحياة.



كما زار المحافظ مشروع "بيت شاكر" السياحي، واطلع على واقع المنشآت الاقتصادية والسياحية في المنطقة، مؤكدا أهمية دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل لأبناء المجتمع المحلي، ما يساهم في خفض نسب البطالة ورفع المستوى المعيشي.



واستمع إلى إيجاز من صاحب المشروع، الذي أشار إلى أن المشروع يشغل حاليا 75 موظفا من أبناء المنطقة، ويرتفع العدد خلال فصل الصيف إلى 130 موظفا.



كما بحث المحافظ مع القائمين على المشروع فرص التوسع في الاستثمارات السياحية والاقتصادية بما يخدم المنطقة وسكانها.