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أحدث تقنيات تجميل لنحت الفك لعام 2025 بدون جراحة

أحدث تقنيات تجميل لنحت الفك لعام 2025 بدون جراحة

2025-07-28 08:08:31
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عام 2025 هو عام "الجمال الهادئ"؛ حيث أصبح بإمكانكِ إعادة رسم معالم الفك وشد الترهلات بأساليب طبيّة غير جراحية تحترم ملامحك وتُبرز جمالك الطبيعي.


🎯 ما أهداف تحديد الفك السفلي؟
إبراز ملامح الوجه بوضوح وأناقة
علاج الترهلات واللغد
تحقيق توازن في ملامح الوجه
تعزيز الثقة بالنفس وتقليل مظاهر التقدم في العمر
🔬 أبرز التقنيات الحديثة
1. HIFU (الموجات فوق الصوتية)
تحفّز الكولاجين في العمق دون جراحة
مثالية لشد الفك والعنق
نتائج تدريجية تدوم حتى عام
أجهزة حديثة: Ultherapy – Doublo Gold
نصيحة: يمكن دمجها مع خيوط أو ميزوثيرابي
2. الترددات الراديوية (Radio Frequency)
تحفّز الكولاجين على طبقات الجلد السطحية والعميقة
أكثر راحة من HIFU ومناسبة للبشرة الحساسة
أشهر الأجهزة: Morpheus8 – دمج RF مع Microneedling
3. الفيلر التشريحي
يعيد تشكيل الفك بدقة اعتماداً على خريطة الوجه
مواد: حمض الهيالورونيك أو Radiesse
نتائج طبيعية وشبه فورية تدوم 12–18 شهراً
4. الخيوط التجميلية (PDO & Cone Threads)
رفع فوري للأنسجة وتحفيز الكولاجين
مثالية للترهلات الخفيفة
نتائج فورية تتطوّر على مدار 6 أسابيع
5. الميزو بوتوكس
حقن بوتوكس مخفف في طبقات الجلد السطحية
يشد البشرة برقة دون تجميد تعابير الوجه
النتائج تظهر بعد 5 أيام وتدوم حتى 3 أشهر
6. الميزوثيرابي المنحّف
تفتيت دهون الذقن المزدوج باستخدام حمض الديوكسيكوليك
يتطلب 2–4 جلسات
مناسب لمن لا يعانين من ترهلات كبيرة
💡 خطوات داعمة لنتائج تدوم:
استخدمي Gua Sha أو رولر الوجه بانتظام
التزمي بسيروم الكولاجين وفيتامين C
تجنّبي الملح والسكر الزائد
حافظي على وضعية نوم صحية
🎯 من يناسبهم تحديد الفك؟
نساء في الثلاثينات والأربعينات
من يعانين من ترهل خفيف أو ذقن مزدوج
العرائس أو من خسرن وزناً كبيراً
محبات الإطلالة الحادة والمحددة

هي

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