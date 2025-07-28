أحدث تقنيات تجميل لنحت الفك لعام 2025 بدون جراحة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عام 2025 هو عام "الجمال الهادئ"؛ حيث أصبح بإمكانكِ إعادة رسم معالم الفك وشد الترهلات بأساليب طبيّة غير جراحية تحترم ملامحك وتُبرز جمالك الطبيعي.



🎯 ما أهداف تحديد الفك السفلي؟

إبراز ملامح الوجه بوضوح وأناقة

علاج الترهلات واللغد

تحقيق توازن في ملامح الوجه

تعزيز الثقة بالنفس وتقليل مظاهر التقدم في العمر

🔬 أبرز التقنيات الحديثة

1. HIFU (الموجات فوق الصوتية)

تحفّز الكولاجين في العمق دون جراحة

مثالية لشد الفك والعنق

نتائج تدريجية تدوم حتى عام

أجهزة حديثة: Ultherapy – Doublo Gold

نصيحة: يمكن دمجها مع خيوط أو ميزوثيرابي

2. الترددات الراديوية (Radio Frequency)

تحفّز الكولاجين على طبقات الجلد السطحية والعميقة

أكثر راحة من HIFU ومناسبة للبشرة الحساسة

أشهر الأجهزة: Morpheus8 – دمج RF مع Microneedling

3. الفيلر التشريحي

يعيد تشكيل الفك بدقة اعتماداً على خريطة الوجه

مواد: حمض الهيالورونيك أو Radiesse

نتائج طبيعية وشبه فورية تدوم 12–18 شهراً

4. الخيوط التجميلية (PDO & Cone Threads)

رفع فوري للأنسجة وتحفيز الكولاجين

مثالية للترهلات الخفيفة

نتائج فورية تتطوّر على مدار 6 أسابيع

5. الميزو بوتوكس

حقن بوتوكس مخفف في طبقات الجلد السطحية

يشد البشرة برقة دون تجميد تعابير الوجه

النتائج تظهر بعد 5 أيام وتدوم حتى 3 أشهر

6. الميزوثيرابي المنحّف

تفتيت دهون الذقن المزدوج باستخدام حمض الديوكسيكوليك

يتطلب 2–4 جلسات

مناسب لمن لا يعانين من ترهلات كبيرة

💡 خطوات داعمة لنتائج تدوم:

استخدمي Gua Sha أو رولر الوجه بانتظام

التزمي بسيروم الكولاجين وفيتامين C

تجنّبي الملح والسكر الزائد

حافظي على وضعية نوم صحية

🎯 من يناسبهم تحديد الفك؟

نساء في الثلاثينات والأربعينات

من يعانين من ترهل خفيف أو ذقن مزدوج

العرائس أو من خسرن وزناً كبيراً

محبات الإطلالة الحادة والمحددة

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