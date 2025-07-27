الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين بانفجار مدرعة في غزة

قُتل جنديان إسرائيليان في اشتباكات في جنوب قطاع غزة بحسب ما أعلن الجيش الأحد، غداة إعلانه وفاة جندي آخر متأثراً بجروح أُصيب بها الأسبوع الماضي.

وكان الجنديان القتيلان (20 و22 عامًا)، يخدمان في الكتيبة 51 التابعة للواء جولاني للمشاة. وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إنهما قُتلا عندما انفجرت مركبتهما المدرعة في مدينة خان يونس (جنوب).

وأفاد مراسلون عسكريون من عدة وسائل إعلام إسرائيلية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع فجّرها مسلح خرج من نفق.

ولا تزال التحقيقات جارية في الحادث، وفق بيان الجيش.

وفي حادث منفصل يوم الأحد، قال الجيش إن ضابطًا وجنديًا في الاحتياط أُصيبا بجروح خطيرة خلال اشتباكات في جنوب قطاع غزة.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، قُتل 462 جنديا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في 27 نوفمبر 2023.

وردّت إسرائيل بشن حرب مدمّرة قتل فيها 59821 فلسطينيا في قطاع غزة غالبيتهم مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.