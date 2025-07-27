  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين بانفجار مدرعة في غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين بانفجار مدرعة في غزة

2025-07-27 10:01:14
(MENAFN- Al-Bayan)

قُتل جنديان إسرائيليان في اشتباكات في جنوب قطاع غزة بحسب ما أعلن الجيش الأحد، غداة إعلانه وفاة جندي آخر متأثراً بجروح أُصيب بها الأسبوع الماضي.

وكان الجنديان القتيلان (20 و22 عامًا)، يخدمان في الكتيبة 51 التابعة للواء جولاني للمشاة. وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إنهما قُتلا عندما انفجرت مركبتهما المدرعة في مدينة خان يونس (جنوب).

وأفاد مراسلون عسكريون من عدة وسائل إعلام إسرائيلية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع فجّرها مسلح خرج من نفق.

ولا تزال التحقيقات جارية في الحادث، وفق بيان الجيش.

وفي حادث منفصل يوم الأحد، قال الجيش إن ضابطًا وجنديًا في الاحتياط أُصيبا بجروح خطيرة خلال اشتباكات في جنوب قطاع غزة.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، قُتل 462 جنديا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في 27 نوفمبر 2023.

وردّت إسرائيل بشن حرب مدمّرة قتل فيها 59821 فلسطينيا في قطاع غزة غالبيتهم مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

MENAFN27072025000110011019ID1109848316

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث