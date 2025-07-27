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حماس: اعتراض الاحتلال لسفينة حنظلة واحتجاز ركابها جريمة قرصنة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اعتراض قوات الاحتلال الإسرائيلي للسفينة "حنظلة" واحتجاز ركابها بأنه "جريمة قرصنة وتحدٍّ سافر لإرادة الإنسانية"، واعتبرته كشفًا لما وصفته بـ"زيف الاحتلال".
وحملت الحركة في بيانها حكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن سلامة المتضامنين الذين كانوا على متن السفينة، داعية إلى استمرار تسيير القوافل البحرية حتى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
وثمنت حماس شجاعة المتضامنين الدوليين، مؤكدة أن رسالتهم وصلت إلى الشعب الفلسطيني والعالم، رغم "التهديدات الصهيونية".
وطالبت الحركة الأمم المتحدة بإدانة ما وصفته بجريمة القرصنة، والعمل على محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على "عدوانه المتواصل وحرب الإبادة ضد غزة".
وحملت الحركة في بيانها حكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن سلامة المتضامنين الذين كانوا على متن السفينة، داعية إلى استمرار تسيير القوافل البحرية حتى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
وثمنت حماس شجاعة المتضامنين الدوليين، مؤكدة أن رسالتهم وصلت إلى الشعب الفلسطيني والعالم، رغم "التهديدات الصهيونية".
وطالبت الحركة الأمم المتحدة بإدانة ما وصفته بجريمة القرصنة، والعمل على محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على "عدوانه المتواصل وحرب الإبادة ضد غزة".
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