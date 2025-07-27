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حماس: اعتراض الاحتلال لسفينة حنظلة واحتجاز ركابها جريمة قرصنة

حماس: اعتراض الاحتلال لسفينة حنظلة واحتجاز ركابها جريمة قرصنة

2025-07-27 12:04:10
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اعتراض قوات الاحتلال الإسرائيلي للسفينة "حنظلة" واحتجاز ركابها بأنه "جريمة قرصنة وتحدٍّ سافر لإرادة الإنسانية"، واعتبرته كشفًا لما وصفته بـ"زيف الاحتلال".
وحملت الحركة في بيانها حكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن سلامة المتضامنين الذين كانوا على متن السفينة، داعية إلى استمرار تسيير القوافل البحرية حتى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
وثمنت حماس شجاعة المتضامنين الدوليين، مؤكدة أن رسالتهم وصلت إلى الشعب الفلسطيني والعالم، رغم "التهديدات الصهيونية".
وطالبت الحركة الأمم المتحدة بإدانة ما وصفته بجريمة القرصنة، والعمل على محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على "عدوانه المتواصل وحرب الإبادة ضد غزة".

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