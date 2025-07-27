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تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

2025-07-27 12:04:09
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- توقعت إدارة الأرصاد الجوية استمرار تأثير الأجواء الحارة على مختلف مناطق المملكة الأحد، مع انخفاض تدريجي على درجات الحرارة اعتبارًا من الثلاثاء، لتعود إلى معدلاتها الاعتيادية في معظم المناطق.
وقالت الأرصاد، إن الأجواء ستبقى حارة إلى حارة جداً، لا سيما في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع نشاط في سرعة الرياح في بعض المناطق، مما قد يؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية.
وحذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الظهيرة ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار في مناطق البادية ومن من إشعال النيران أو رمي أعقاب السجائر في المناطق الحرجية كما حذرت من ترك الأطفال أو المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.


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