تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- توقعت إدارة الأرصاد الجوية استمرار تأثير الأجواء الحارة على مختلف مناطق المملكة الأحد، مع انخفاض تدريجي على درجات الحرارة اعتبارًا من الثلاثاء، لتعود إلى معدلاتها الاعتيادية في معظم المناطق.
وقالت الأرصاد، إن الأجواء ستبقى حارة إلى حارة جداً، لا سيما في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع نشاط في سرعة الرياح في بعض المناطق، مما قد يؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية.
وحذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الظهيرة ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار في مناطق البادية ومن من إشعال النيران أو رمي أعقاب السجائر في المناطق الحرجية كما حذرت من ترك الأطفال أو المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.
وقالت الأرصاد، إن الأجواء ستبقى حارة إلى حارة جداً، لا سيما في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع نشاط في سرعة الرياح في بعض المناطق، مما قد يؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية.
وحذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الظهيرة ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار في مناطق البادية ومن من إشعال النيران أو رمي أعقاب السجائر في المناطق الحرجية كما حذرت من ترك الأطفال أو المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
لايف سايز بلانز دبي" تعيد تعريف تجربة التصميم المعماري من خلال العرض الواقعي والواقع المعزز والافتراضي
مساندة تكشف عن إطلاق شركة إم سيرف لتوفير خدمات الصيانة المتكاملة للعقارات في المملكة العربية السعودية
"طلبات" تقدم برامج تدريبية تقنية ضمن مشاركتها في مدينة شباب 2030
الأسهم الأوروبية واليابانية تسجل مستويات تاريخية
محمد حسني مبارك يتصدر مواقع التواصل في مصر.. ما السبب؟
بالأسماء.. مئات الأردنيين مدعوون للامتحان التنافسي