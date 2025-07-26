مجلس الخدمة المدنية يعتمد شروطا تكميلية لوظيفة مدير عام

في حال عدم توافر من تنطبق عليه الشروط من داخل الوزارة يتم الاستعانة بمن هم خارجها



مريم بندق

قالت مصادر في تصريحات لـ «الأنباء» إن مجلس الخدمة المدنية اعتمد شروطا تكميلية لوظيفة مدير عام مرفوعة من ديوان الخدمة المدنية، وهي الوظيفة التي تم استحداثها في نموذج الهيكل التنظيمي المعدل المعتمد، من المجلس، والتي ستطبق في الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، التي تسري بشأنها أحكام وقانون نظام الخدمة المدنية.

وكشفت عن أن الشروط التي تم اعتمادها تتضمن بالإضافة إلى الشهادة الجامعية وخبرة 14 سنة وأن يكون التعيين من داخل الجهة، فقد تم اعتماد اشتراط تقديم اختبار «السمات الشخصية» للإشرافيين من جهة متخصصة لديها اعتماد دولي لعقد مثل هذه الاختبارات وأن يكون من يرشح لوظيفه المدير العام أن يكون سبق له شغل وظيفة مدير إدارة بالتثبيت أو التكليف كما يمكن في حال عدم توافر من تنطبق عليه الشروط من داخل الوزارة أن يتم الاستعانة بمن خارج الوزارة على أن تطبق عليه جميع الشروط بما في ذلك تقديم الاختبار.

وأكدت أن هذه الشروط تأتي في إطار الحرص على اختيار الكفاءات الإدارية القادرة على إدارة القطاعات والجهات الحكومية بكفاءة وفاعلية، وبهدف ضمان توافق متطلبات الترقية مع طبيعة الدور القيادي المنوط بهذه الوظيفة المستحدثة.

وأضافت المصادر: وتهدف هذه الشروط أيضا إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في عمليات شغل المناصب القيادية، والتأكد من توافر المؤهلات والخبرات اللازمة لشاغلي هذه الدرجة بما يواكب توجهات الدولة نحو تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق التميز في الخدمات الحكومية.