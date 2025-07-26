مجلس الخدمة المدنية يعتمد شروطا تكميلية لوظيفة مدير عام
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في حال عدم توافر من تنطبق عليه الشروط من داخل الوزارة يتم الاستعانة بمن هم خارجها
مريم بندق
قالت مصادر في تصريحات لـ «الأنباء» إن مجلس الخدمة المدنية اعتمد شروطا تكميلية لوظيفة مدير عام مرفوعة من ديوان الخدمة المدنية، وهي الوظيفة التي تم استحداثها في نموذج الهيكل التنظيمي المعدل المعتمد، من المجلس، والتي ستطبق في الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، التي تسري بشأنها أحكام وقانون نظام الخدمة المدنية.
وكشفت عن أن الشروط التي تم اعتمادها تتضمن بالإضافة إلى الشهادة الجامعية وخبرة 14 سنة وأن يكون التعيين من داخل الجهة، فقد تم اعتماد اشتراط تقديم اختبار «السمات الشخصية» للإشرافيين من جهة متخصصة لديها اعتماد دولي لعقد مثل هذه الاختبارات وأن يكون من يرشح لوظيفه المدير العام أن يكون سبق له شغل وظيفة مدير إدارة بالتثبيت أو التكليف كما يمكن في حال عدم توافر من تنطبق عليه الشروط من داخل الوزارة أن يتم الاستعانة بمن خارج الوزارة على أن تطبق عليه جميع الشروط بما في ذلك تقديم الاختبار.
وأكدت أن هذه الشروط تأتي في إطار الحرص على اختيار الكفاءات الإدارية القادرة على إدارة القطاعات والجهات الحكومية بكفاءة وفاعلية، وبهدف ضمان توافق متطلبات الترقية مع طبيعة الدور القيادي المنوط بهذه الوظيفة المستحدثة.
وأضافت المصادر: وتهدف هذه الشروط أيضا إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في عمليات شغل المناصب القيادية، والتأكد من توافر المؤهلات والخبرات اللازمة لشاغلي هذه الدرجة بما يواكب توجهات الدولة نحو تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق التميز في الخدمات الحكومية.
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