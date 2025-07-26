يوسف خالد المرزوق الكويت قدوة في الإعلام الرقمي الهادف

المدير العام التنفيذي رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق يتوسط المكرمين خلال لقطة جماعية (هاني الشمري)



المكرَّمون: فخورون بتكريم «الأنباء» كمحفز لنا على حمل الأمانة بكل إخلاص والعطاء للكويت وخدمة أهلها بشكل حقيقي وفاعل وبأفضل صورة تم إنشاء استوديو «الأنباء» بالاعتماد على مجموعة من الشباب الكويتي الطموح حتى يكون النسخة الجديدة والمستحدثة لماضِ ومستقبل ذهبي

المدير العام التنفيذي رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق يلقي كلمة خلال التكريم (قاسم باشا)



تقديرا من «الأنباء» لدور صنّاع محتوى الإعلام الإلكتروني المشهود وتأثيرهم الإيجابي فيما يقدمونه من أفكار ومبادرات وجهود مميزة، فهم المبدعون ممن صنعوا من الكلمة موقفا، ومن الصورة تأثيرا، ومن المنصة مسؤولية، كما استطاعوا إيصال صوت المجتمع، وناقشوا قضاياه، وترجموا نبض الناس وطرحوا همومهم، وكشفوا عن آمالهم وتطلعاتهم، لذلك كان الحرص على تكريم نخبة من الإعلاميين العاملين في هذا المجال والذين يمثلون عددا من المؤسسات الصحافية والإعلامية في الكويت، من الشباب والشابات الذين حملوا الرسالة، وأبدعوا في نقلها.

كلمات تذكارية من المكرمين لجريدة «الأنباء»

وكان في استقبال المكرمين المدير العام التنفيذي ـ رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق، ونائبه الزميل عدنان خليفة الراشد، حيث رحب رئيس التحرير بضيوف «الأنباء» في جريدتهم وبين زملائهم.

وقال المرزوق: «نشكركم على حضوركم، ونسعد بتواجدكم معنا اليوم، فنحن وأنتم واحد، ودائما أيدينا بأيديكم من أجل الكويت، وأنا شخصيا أتابعكم وأتابع الجهود والقضايا التي تتابعونها والمواقف التي تقدمونها، وخاصة الأخوات البنات، لذلك نرفع لكم جميعا القبعة، وما تقدمونه من مبادرات وجهود مشهودة ليس بغريب على بنات الكويت و«عيال» الكويت، وننتظر منكم أكثر من ذلك، فهي مسؤولية برقبتكم، فكلما أعطيتم أكثر لهذه «الديرة» أعطتكم والكويت تستحق من أبنائها الكثير».

وأضاف المرزوق: «أنا فخور بشيء آخر، وهو من خلال متابعتنا للدول المجاورة، نجد أن الكويت أصبحت قدوة في صناعة المحتوى الرقمي الهادف وهي السباقة في هذا المجال، وبجهودكم أصبح من في الخارج يتابعوننا ويسعون إلى فعل ما تفعلونه، بل ويتمنون أن يكونوا مكانكم، لذلك نحن في جريدة «الأنباء» نحييكم، ونقدم لكم هذا التكريم كنوع من الدعم والتشجيع لكم ولـ(عيال) الكويت، لتستمروا في عطائكم وتقدموا أفضل ما لديكم من أفكار وإبداعات في إيصال الرسائل التوعوية والأفكار البناءة للمجتمع والناس بكل مصداقية ومهنية».



وتابع: «وفي الختام أشكركم على هذه الجهود وعلى حضوركم، ونتمنى أن نكون دائما على تواصل معكم، وأن تقبلوا هذا التكريم البسيط، كنوع من التقدير الذي نشعر به تجاهكم، ونشكركم ونتطلع للمزيد منكم».

من جهته، أشاد نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد بجهود الإعلاميين وصنّاع المحتوى الرقمي في الكويت، قائلا: «تستحقون هذا التقدير، والجيد في هذا التكريم أن التنافس بين الصحف شيء وتقدير العاملين وكوادرها الوطنية شيء آخر، ونحن لدينا اعتقاد أن الصحف الأخرى في مواقعها لديها أيضا نفس الشعور، ونتمنى من الله دوام هذه الأجواء والمحبة والتقدير المتبادل بين مؤسساتنا الصحافية، لنقدم للكويت كل ما يمكن من أفكار وجهود ومبادرات إيجابية وللمساهمة في رسم مشهد الإعلام الرقمي بالكويت من خلال صناعة المحتوى الهادف الذي يخدم الصالح العام».

بدورهم، شكر المكرمون أسرة «الأنباء»، وفي مقدمتهم رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق على هذه المبادرة الرائعة، معبرين عن اعتزازهم بهذا التكريم الذي يشكل محفزا لهم على العطاء بصورة أفضل وعلى مواصلة حمل أمانة الكلمة بكل إخلاص، وبذل الجهود في سبيل ترسيخ دور المحتويات الرقمية الإيجابية وإيصال الرسائل الهادفة في جميع المجالات، ونقل ومتابعة القضايا التي تخدم الكويت والكويتيين بشكل حقيقي وفاعل.

سارة الخضري.. تقديم مميز

سارة الخضري خلال تقديم دروع التكريم

قدمت الزميلة سارة الخضري فقرات التكريم والمكرمين بشكل مميز وبأسلوب شائق، معبرة عن تقديرها لدور الزملاء، قائلة: «أكيد تستاهلون، كل شخص قاعد يقدم محتوى مفيدا ويجتهد في وصوله إلى الناس، يستاهل هذي اللفتة الجميلة».

وأضافت: «حابين نقول لكم ان «الأنباء» تحتفل بعامها الخمسين خلال أشهر، نعم، تحتفل بيوبيلها الذهبي، ومع ذلك لا تقولون كبرت، بالعكس بعدها ذهبية وتبرق بعد، ونحنا الأحفاد، نحنا الجيل الجديد، إللي برؤية واعدة من الأستاذ يوسف خالد المرزوق وبدعم منه، تم انشاء استوديو «الأنباء» بالاعتماد على مجموعة من الشباب الطموح حتى يكون النسخة الجديدة والمستحدثة، ومثل ما يقولون (اللي ماله أول ما له تالي) ونحنا ماضينا ذهبي، وبإذن الله المستقبل ذهبي».

وتابعت: «ولكل إعلامي شاب، لكل صانع محتوى، لكل حرف وصورة تم انجازها بإخلاص.. شكرا من القلب. والشكر والامتنان موصولان للمدير العام التنفيذي ورئيس التحرير الأستاذ يوسف خالد المرزوق، على هذه المبادرة الطيبة، ونحن في النسخة الاولى من هذا التكريم، وان شاء الله تتكرر بشكل سنوي، فهذا النوع من المبادرات الاستباقية ليس غريبا على رئيس التحرير ولا على أسرة «الأنباء» بيت الصحافة الكبير. وشكرا لكل من حضر وشاركنا لحظة فخر واعتزاز».

الضيوف المكرمون

٭ عبدالله القلاف ـ مدير عام تلفزيون الراي».

٭ هادي درويش ـ مستشار «القبس الإلكتروني».

صنّاع التأثير المكرمون:

1 ـ عادل العجمي - جريدة «القبس».

2 ـ أحمد الحافظ - جريدة «القبس».

3 ـ بيبي الخضري - جريدة «القبس».

4 ـ روان العطير - جريدة «القبس».

5 ـ نائل مدني - جريدة «الراي».

6 ـ عبدالعزيز السلمان - جريدة «الجريدة».

7 ـ فاطمة القلاف - جريدة «الراي».

8 ـ ياسمين العنزي - جريدة «الجريدة».

9 ـ عبدالرحمن جليل - جريدة «الراي».

10 ـ عبير القراشي - جريدة «الجريدة».

11 ـ روان المرزوق - جريدة «الراي».

12 ـ حمود الوسمي - جريدة «الجريدة».

13 ـ سماء قاسم - جريدة «الجريدة».

14 ـ قيس مشاري - جريدة «الراي».

15 ـ رغد العنزي - جريدة «الجريدة».

16 ـ زلفا عاشور - جريدة «الراي».

المكرمون من «استديو الأنباء»:

لورا المطيري.

نادية سعد.

سارة الخضري.

حمود الرباح.

طلال بارا.

حسين عباس.

محمد طاحون.

حسين الصيدلي.