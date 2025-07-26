يوسف خالد المرزوق الكويت قدوة في الإعلام الرقمي الهادف

يوسف خالد المرزوق الكويت قدوة في الإعلام الرقمي الهادف
المدير العام التنفيذي رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق يتوسط المكرمين خلال لقطة جماعية (هاني الشمري)
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المكرَّمون: فخورون بتكريم «الأنباء» كمحفز لنا على حمل الأمانة بكل إخلاص والعطاء للكويت وخدمة أهلها بشكل حقيقي وفاعل وبأفضل صورة
تم إنشاء استوديو «الأنباء» بالاعتماد على مجموعة من الشباب الكويتي الطموح حتى يكون النسخة الجديدة والمستحدثة لماضِ ومستقبل ذهبي
كلمات تذكارية من المكرمين لجريدة «الأنباء»
تقديرا من «الأنباء» لدور صنّاع محتوى الإعلام الإلكتروني المشهود وتأثيرهم الإيجابي فيما يقدمونه من أفكار ومبادرات وجهود مميزة، فهم المبدعون ممن صنعوا من الكلمة موقفا، ومن الصورة تأثيرا، ومن المنصة مسؤولية، كما استطاعوا إيصال صوت المجتمع، وناقشوا قضاياه، وترجموا نبض الناس وطرحوا همومهم، وكشفوا عن آمالهم وتطلعاتهم، لذلك كان الحرص على تكريم نخبة من الإعلاميين العاملين في هذا المجال والذين يمثلون عددا من المؤسسات الصحافية والإعلامية في الكويت، من الشباب والشابات الذين حملوا الرسالة، وأبدعوا في نقلها.
وكان في استقبال المكرمين المدير العام التنفيذي ـ رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق، ونائبه الزميل عدنان خليفة الراشد، حيث رحب رئيس التحرير بضيوف «الأنباء» في جريدتهم وبين زملائهم.
وقال المرزوق: «نشكركم على حضوركم، ونسعد بتواجدكم معنا اليوم، فنحن وأنتم واحد، ودائما أيدينا بأيديكم من أجل الكويت، وأنا شخصيا أتابعكم وأتابع الجهود والقضايا التي تتابعونها والمواقف التي تقدمونها، وخاصة الأخوات البنات، لذلك نرفع لكم جميعا القبعة، وما تقدمونه من مبادرات وجهود مشهودة ليس بغريب على بنات الكويت و«عيال» الكويت، وننتظر منكم أكثر من ذلك، فهي مسؤولية برقبتكم، فكلما أعطيتم أكثر لهذه «الديرة» أعطتكم والكويت تستحق من أبنائها الكثير».
وأضاف المرزوق: «أنا فخور بشيء آخر، وهو من خلال متابعتنا للدول المجاورة، نجد أن الكويت أصبحت قدوة في صناعة المحتوى الرقمي الهادف وهي السباقة في هذا المجال، وبجهودكم أصبح من في الخارج يتابعوننا ويسعون إلى فعل ما تفعلونه، بل ويتمنون أن يكونوا مكانكم، لذلك نحن في جريدة «الأنباء» نحييكم، ونقدم لكم هذا التكريم كنوع من الدعم والتشجيع لكم ولـ(عيال) الكويت، لتستمروا في عطائكم وتقدموا أفضل ما لديكم من أفكار وإبداعات في إيصال الرسائل التوعوية والأفكار البناءة للمجتمع والناس بكل مصداقية ومهنية».
سارة الخضري خلال تقديم دروع التكريم
وتابع: «وفي الختام أشكركم على هذه الجهود وعلى حضوركم، ونتمنى أن نكون دائما على تواصل معكم، وأن تقبلوا هذا التكريم البسيط، كنوع من التقدير الذي نشعر به تجاهكم، ونشكركم ونتطلع للمزيد منكم».
من جهته، أشاد نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد بجهود الإعلاميين وصنّاع المحتوى الرقمي في الكويت، قائلا: «تستحقون هذا التقدير، والجيد في هذا التكريم أن التنافس بين الصحف شيء وتقدير العاملين وكوادرها الوطنية شيء آخر، ونحن لدينا اعتقاد أن الصحف الأخرى في مواقعها لديها أيضا نفس الشعور، ونتمنى من الله دوام هذه الأجواء والمحبة والتقدير المتبادل بين مؤسساتنا الصحافية، لنقدم للكويت كل ما يمكن من أفكار وجهود ومبادرات إيجابية وللمساهمة في رسم مشهد الإعلام الرقمي بالكويت من خلال صناعة المحتوى الهادف الذي يخدم الصالح العام».
بدورهم، شكر المكرمون أسرة «الأنباء»، وفي مقدمتهم رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق على هذه المبادرة الرائعة، معبرين عن اعتزازهم بهذا التكريم الذي يشكل محفزا لهم على العطاء بصورة أفضل وعلى مواصلة حمل أمانة الكلمة بكل إخلاص، وبذل الجهود في سبيل ترسيخ دور المحتويات الرقمية الإيجابية وإيصال الرسائل الهادفة في جميع المجالات، ونقل ومتابعة القضايا التي تخدم الكويت والكويتيين بشكل حقيقي وفاعل.
سارة الخضري.. تقديم مميز
قدمت الزميلة سارة الخضري فقرات التكريم والمكرمين بشكل مميز وبأسلوب شائق، معبرة عن تقديرها لدور الزملاء، قائلة: «أكيد تستاهلون، كل شخص قاعد يقدم محتوى مفيدا ويجتهد في وصوله إلى الناس، يستاهل هذي اللفتة الجميلة».
وأضافت: «حابين نقول لكم ان «الأنباء» تحتفل بعامها الخمسين خلال أشهر، نعم، تحتفل بيوبيلها الذهبي، ومع ذلك لا تقولون كبرت، بالعكس بعدها ذهبية وتبرق بعد، ونحنا الأحفاد، نحنا الجيل الجديد، إللي برؤية واعدة من الأستاذ يوسف خالد المرزوق وبدعم منه، تم انشاء استوديو «الأنباء» بالاعتماد على مجموعة من الشباب الطموح حتى يكون النسخة الجديدة والمستحدثة، ومثل ما يقولون (اللي ماله أول ما له تالي) ونحنا ماضينا ذهبي، وبإذن الله المستقبل ذهبي».
وتابعت: «ولكل إعلامي شاب، لكل صانع محتوى، لكل حرف وصورة تم انجازها بإخلاص.. شكرا من القلب. والشكر والامتنان موصولان للمدير العام التنفيذي ورئيس التحرير الأستاذ يوسف خالد المرزوق، على هذه المبادرة الطيبة، ونحن في النسخة الاولى من هذا التكريم، وان شاء الله تتكرر بشكل سنوي، فهذا النوع من المبادرات الاستباقية ليس غريبا على رئيس التحرير ولا على أسرة «الأنباء» بيت الصحافة الكبير. وشكرا لكل من حضر وشاركنا لحظة فخر واعتزاز».
الضيوف المكرمون
٭ عبدالله القلاف ـ مدير عام تلفزيون الراي».
٭ هادي درويش ـ مستشار «القبس الإلكتروني».
صنّاع التأثير المكرمون:
1 ـ عادل العجمي - جريدة «القبس».
2 ـ أحمد الحافظ - جريدة «القبس».
3 ـ بيبي الخضري - جريدة «القبس».
4 ـ روان العطير - جريدة «القبس».
5 ـ نائل مدني - جريدة «الراي».
6 ـ عبدالعزيز السلمان - جريدة «الجريدة».
7 ـ فاطمة القلاف - جريدة «الراي».
8 ـ ياسمين العنزي - جريدة «الجريدة».
9 ـ عبدالرحمن جليل - جريدة «الراي».
10 ـ عبير القراشي - جريدة «الجريدة».
11 ـ روان المرزوق - جريدة «الراي».
12 ـ حمود الوسمي - جريدة «الجريدة».
13 ـ سماء قاسم - جريدة «الجريدة».
14 ـ قيس مشاري - جريدة «الراي».
15 ـ رغد العنزي - جريدة «الجريدة».
16 ـ زلفا عاشور - جريدة «الراي».
المكرمون من «استديو الأنباء»:
لورا المطيري.
نادية سعد.
سارة الخضري.
حمود الرباح.
طلال بارا.
حسين عباس.
محمد طاحون.
حسين الصيدلي.
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