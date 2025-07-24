الامن العام : اغلاق مؤقت لأوتستراد رباع السرحان بإتجاه حدود جابر

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الامن العام : اغلاق مؤقت لأوتستراد رباع السرحان بإتجاه حدود جابر
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت مديرية الامن العام عن اغلاق مؤقت لاوتستراد رباع السرحان بإتجاه حدود جابر وبالاتجاهين نظرا لتدني مدى الرؤيا .
واهابت المديرية بمستخدمي الطريق الامتثال لتعلميات رجال الامن العام لحين اعادة فتح الطريق .
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