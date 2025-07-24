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الامن العام : اغلاق مؤقت لأوتستراد رباع السرحان بإتجاه حدود جابر

الامن العام : اغلاق مؤقت لأوتستراد رباع السرحان بإتجاه حدود جابر

2025-07-24 10:07:29
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت مديرية الامن العام عن اغلاق مؤقت لاوتستراد رباع السرحان بإتجاه حدود جابر وبالاتجاهين نظرا لتدني مدى الرؤيا .

واهابت المديرية بمستخدمي الطريق الامتثال لتعلميات رجال الامن العام لحين اعادة فتح الطريق .

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