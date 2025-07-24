الهيئة العامة لـتجارة إربد تقر التقريرين الإداري والمالي

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الهيئة العامة لـتجارة إربد تقر التقريرين الإداري والمالي
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أقرت الهيئة العامة لغرفة تجارة إربد، اليوم الخميس، خلال اجتماعها السنوي العادي، التقريرين المالي والإداري للعام 2024.
وأكد رئيس الغرفة محمد الشوحة، أن مجلس الإدارة يعمل للحفاظ على حقوق التجار ومكتسباتهم وحل قضاياهم وتذليل التحديات التي تواجههم، وبناء شراكات فعالة مع مختلف المؤسسات والجهات بما يخدم القطاع التجاري.
وأظهر التقرير، أن الغرفة أصدرت خلال العام الماضي 298 شهادة منشأ و1098 بطاقة تاجر، وإنجاز 4300 كفالة، إضافة إلى تنظيم لقاءات وندوات وورش تعريفية تهم القطاع التجاري.
وأكد رئيس الغرفة محمد الشوحة، أن مجلس الإدارة يعمل للحفاظ على حقوق التجار ومكتسباتهم وحل قضاياهم وتذليل التحديات التي تواجههم، وبناء شراكات فعالة مع مختلف المؤسسات والجهات بما يخدم القطاع التجاري.
وأظهر التقرير، أن الغرفة أصدرت خلال العام الماضي 298 شهادة منشأ و1098 بطاقة تاجر، وإنجاز 4300 كفالة، إضافة إلى تنظيم لقاءات وندوات وورش تعريفية تهم القطاع التجاري.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
وفاة أول رياضية في ألعاب القوى
السعودية تحتضن معرضاً دولياً للجمال والعناية سبتمبر المقبل
خصوصيتك في أمان: كيف تحمي تقنية 'Galaxy AI' الخصوصية باستخدام 'Samsung Knox Vault'
الكهرباء الأردنية تنفي رهن عقارات المواطنين مقابل منحهم عدادات كهرباء
كيف نحمي الأطفال من موجات الحرّ الشديدة؟
السكنية تنفذ أول عقد لإنارة الطرق بالطاقة المتجددة في ضاحية جنوب عبدالله المبارك