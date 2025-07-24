الهيئة العامة لـتجارة إربد تقر التقريرين الإداري والمالي

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 24 تموز (بترا)- أقرت الهيئة العامة لغرفة تجارة إربد، اليوم الخميس، خلال اجتماعها السنوي العادي، التقريرين المالي والإداري للعام 2024.

وأكد رئيس الغرفة محمد الشوحة، أن مجلس الإدارة يعمل للحفاظ على حقوق التجار ومكتسباتهم وحل قضاياهم وتذليل التحديات التي تواجههم، وبناء شراكات فعالة مع مختلف المؤسسات والجهات بما يخدم القطاع التجاري.

وأظهر التقرير، أن الغرفة أصدارت خلال العام الماضي 298 شهادة منشأ و1098 بطاقة تاجر، وإنجاز 4300 كفالة، إضافة إلى تنظيم لقاءات وندوات وورش تعريفية تهم القطاع التجاري.

--(بترا)

أ غ /ع س/رق

24/07/2025 16:52:01