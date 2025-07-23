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مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل سليمان

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل سليمان

2025-07-23 03:13:28
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى آل سليمان بوفاة القاضي المتقاعد، المحامي نايف سليمان إبراهيم سليمان.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذويه وعموم آل سليمان، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

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