مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل سليمان

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مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل سليمان
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى آل سليمان بوفاة القاضي المتقاعد، المحامي نايف سليمان إبراهيم سليمان.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذويه وعموم آل سليمان، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذويه وعموم آل سليمان، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
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