وزير الداخلية يزور محافظة الكرك ويوجه بالتعاون لتحقيق المصلحة العامة

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عمان 23 تموز (بترا)- زار وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم الأربعاء، محافظة الكرك، التقى خلالها بالمحافظ، الدكتور قبلان الشريف، ورئيسي لجنتي بلدية الكرك الكبرى ومجلس المحافظة والحكام الإداريين والمجلس الأمني.

وبحث الوزير الفراية مع الحضور حول موازنة مجلس المحافظة وأولويات المشاريع فيها، كما وجّه المعنيين إلى إعادة النظر في هذه المشاريع فيما يصب مباشرة في تحقيق المصلحة العامة وخدمة المواطنين، مؤكدا ضرورة المضي في تنفيذ المشاريع وصرف المبالغ المالية المرصودة في الموازنة المخصصة للمحافظة قبل نهاية السنة المالية.

واطلع وزير الداخلية على إيجاز عن خطط بلدية الكرك للمرحلة المقبلة، مشددا على ضرورة انسجامها مع توجهات الحكومة المركزية ومؤشرات موازنة مجلس المحافظة.

وفي سياق متصل، وجه الفراية الحكام الإداريين والأجهزة الأمنية إلى التعاون التام والإسناد المباشر لرؤساء اللجان البلدية ولجنة مجلس المحافظة في أداء واجباتهم اليومية، مشددا على ضرورة التنسيق المشترك الدائم واليومي بين جميع المعنيين في المحافظة بما يخدم المصلحة العامة ويحقق نقلة نوعية في أداء البلديات وأداء مجلس المحافظة وقيام مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية بتنفيذ المهام والواجبات المسندة إليها لخدمة المواطن.

وفي سياق متصل، زار وزير الداخلية مشروع طريق وادي ابن حماد ومشروع المخيم السياحي في الوادي، والذي تعمل على تنفيذه جمعية دار الكرك للتراث والسياحة.

--(بترا)

ل م/م ف/هـ ح

23/07/2025 22:06:34





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