أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 3009 أطنان، منها 2188 طن خضار، و655 طن فواكه، و165 طنا من الورقيات.



وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف 10و25 قرشا، والبطاطا 20 و40 قرشا، والبندورة 5 و10 قروش، والجزر 20 و30 قرشا، والخيار 20 و35 قرشا، والزهرة 10و25 قرشا، والليمون 80 و130 قرشا، والموز البلدي 60 و90 قرشا.