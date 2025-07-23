أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف 10و25 قرشا، والبطاطا 20 و40 قرشا، والبندورة 5 و10 قروش، والجزر 20 و30 قرشا، والخيار 20 و35 قرشا، والزهرة 10و25 قرشا، والليمون 80 و130 قرشا، والموز البلدي 60 و90 قرشا.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
جايكا توقع اتفاقية لتعزيز قدرة المسؤولين الأردنيين على تنفيذ الشراكات
الهلال يكتسح المريخ في أول ديربي داخل السودان بعد الحرب
دليل استثماري.. خبراء يكشفون التوقيت المثالي لشراء وبيع الأسهم
بيان صادر عن البنك المركزي الأردني
تمتّعوا هذا الصيف بإجازة ساحرة إقامة شاملة في فندق إنتركونتيننتال أبوظبي حيث تمتزج أشعة الشمس بعبق البحر وروعة المذاقات العالمية
شركة إل جي تُعلن عن طموحها لتصبح المزود العالمي الرائد لحلول التدفئة والتهوية والتكييف