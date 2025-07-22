الداخلية ضبط شبكة فساد تضم 19 شخصا منهم تعاونيون ووسطاء وموظفون في 6 شركات تجارية



أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط شبكة فساد تضم 19 شخصا منهم 5 تعاونيين و14 وسيطا وموظفا في 6 شركات، وذلك في واقعتين منفصلتين بتلقي رشاوى لتمرير منتجات ومنحها الأولوية في العرض في «الجمعيات التعاونية».

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية: «تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية إدارة البحث الجنائي والرخص، من ضبط شبكة فساد تورط فيها عدد من أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات التعاونية بعد تلقيهم مبالغ مالية (رشوة) من بعض الشركات التجارية بهدف تمرير منتجاتها ومنحها الأولوية داخل الجمعيات بما يخالف اللوائح والأنظمة.

وأضافت وزارة الداخلية ان الضبطية تأتي في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة في مكافحة الفساد وحماية المال العام.

ومضت بالقول «باشرت الجهات المختصة عمليات البحث والتحري، والتي أسفرت عن جمع أدلة تؤكد تورط عدد من الشركات والوسطاء في تقديم المبالغ النقدية للمعنيين مقابل تسهيلات غير قانونية، كما تم ضبط عدد من الوسطاء الذين تولوا مهمة نقل وتسليم الأموال، وبمواجهة جميع الأطراف المشتبه بهم أقروا بصحة ما نسب اليهم.

وذكرت الوزارة ان عدد المتهمين المضبوطين بلغ 19 شخصا في واقعتين منفصلتين، وهم: 4 من أعضاء اتحاد الجمعيات التعاونية، عضو بمجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية، 3 من الوسطاء بين الشركات والأعضاء، 2 من موظفي اتحاد الجمعيات والجمعيات التعاونية، و9 من موظفي الشركات التجارية المتورطة.

وأشارت الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وأكدت وزارة الداخلية حرصها الكامل على التصدي لأي تجاوزات تمس نزاهة العمل التعاوني، مشددة على ان يد العدالة ستطول كل من تسول له نفسه الإضرار بالمصلحة العامة.

على صعيد ذات صلة، قالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) انها أحالت أعضاء مجلس إدارة جمعية تعاونية إلى النيابة العامة لارتكابهم شبهة الجرائم الواردة في القانون رقم 2013/118 التي تعتبر بنص القانون جريمة فساد.

وأكدت (نزاهة) في بيان صحافي امس عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها.

وثمنت دور المبلغين والجهات في ممارسة دورهم بمساعدتها في الوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد، مشيرة إلى التزامها بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم، والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.

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