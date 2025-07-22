مقتل 13 شخصا في حوادث مرتبطة بالأمطار في باكستان

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مقتل 13 شخصا في حوادث مرتبطة بالأمطار في باكستان
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام آباد - 22 - 7 (كونا) -- أعلنت السلطات الباكستانية اليوم الثلاثاء مقتل 13 شخصا على الأقل وفقدان 15 آخرين من جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت في أنحاء البلاد.
وأشارت السلطات إلى أن من بين القتلى خمسة أطفال على الأقل لقوا حتفهم في حوادث مرتبطة بالأمطار في منطقة (سوات) بإقليم (خيبر بختونخوا) حيث تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات مفاجئة في أنحاء مختلفة من المنطقة.
وأوضحت أن منزلا انهار بمنطقة (غوجار باند شانكو) بسبب الأمطار الغزيرة ما أودى بحياة ثلاثة أطفال وإصابة امرأة بجروح خطرة مضيفة أن الفيضانات المفاجئة بمنطقة (جيلجيت بلتستان) أدت إلى مقتل خمسة أشخاص وفقدان 15 آخرين في حين تم إنقاذ أكثر من 200 سائح عالق.
من جانبها حذرت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية من أن الظروف الجوية السائدة تزيد من خطر حدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية في المناطق الجليدية المعرضة للخطر.
وفي تصريحات منفصلة دعا الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف الجهات المعنية بتسريع أعمال الإغاثة في المناطق المتضررة. (النهاية)
س ب ك / ف ل ا
وأشارت السلطات إلى أن من بين القتلى خمسة أطفال على الأقل لقوا حتفهم في حوادث مرتبطة بالأمطار في منطقة (سوات) بإقليم (خيبر بختونخوا) حيث تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات مفاجئة في أنحاء مختلفة من المنطقة.
وأوضحت أن منزلا انهار بمنطقة (غوجار باند شانكو) بسبب الأمطار الغزيرة ما أودى بحياة ثلاثة أطفال وإصابة امرأة بجروح خطرة مضيفة أن الفيضانات المفاجئة بمنطقة (جيلجيت بلتستان) أدت إلى مقتل خمسة أشخاص وفقدان 15 آخرين في حين تم إنقاذ أكثر من 200 سائح عالق.
من جانبها حذرت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية من أن الظروف الجوية السائدة تزيد من خطر حدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية في المناطق الجليدية المعرضة للخطر.
وفي تصريحات منفصلة دعا الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف الجهات المعنية بتسريع أعمال الإغاثة في المناطق المتضررة. (النهاية)
س ب ك / ف ل ا
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