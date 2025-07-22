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مقتل 13 شخصا في حوادث مرتبطة بالأمطار في باكستان

مقتل 13 شخصا في حوادث مرتبطة بالأمطار في باكستان

2025-07-22 02:20:40
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام آباد - 22 - 7 (كونا) -- أعلنت السلطات الباكستانية اليوم الثلاثاء مقتل 13 شخصا على الأقل وفقدان 15 آخرين من جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت في أنحاء البلاد.
وأشارت السلطات إلى أن من بين القتلى خمسة أطفال على الأقل لقوا حتفهم في حوادث مرتبطة بالأمطار في منطقة (سوات) بإقليم (خيبر بختونخوا) حيث تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات مفاجئة في أنحاء مختلفة من المنطقة.
وأوضحت أن منزلا انهار بمنطقة (غوجار باند شانكو) بسبب الأمطار الغزيرة ما أودى بحياة ثلاثة أطفال وإصابة امرأة بجروح خطرة مضيفة أن الفيضانات المفاجئة بمنطقة (جيلجيت بلتستان) أدت إلى مقتل خمسة أشخاص وفقدان 15 آخرين في حين تم إنقاذ أكثر من 200 سائح عالق.
من جانبها حذرت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية من أن الظروف الجوية السائدة تزيد من خطر حدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية في المناطق الجليدية المعرضة للخطر.
وفي تصريحات منفصلة دعا الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف الجهات المعنية بتسريع أعمال الإغاثة في المناطق المتضررة. (النهاية)

س ب ك / ف ل ا


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