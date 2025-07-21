آبل تأكل تفاحة وتتفرج!.. الذكاء الاصطناعي يُفرّق بين عمالقة التكنولوجيا

MENAFN - Al-Bayan) تواجه مجموعة ((السبعة العظماء)) من عمالقة التكنولوجيا الأميركية منعطفاً جديداً، حيث لم تعد تتحرك أسهم هذه الشركات الكبيرة في انسجام كما كانت خلال السنوات الماضية. فقد بدأت الفجوات في الأداء بالاتساع، مدفوعة بتفاوت رهاناتها ونتائجها في سباق الذكاء الاصطناعي.

وتتكون هذه المجموعة من شركات: أمازون، ألفابت (غوغل)، آبل، ميتا (فيسبوك سابقًا)، مايكروسوفت، إنفيديا، وتسلا، وقد سيطرت هذه الأسماء على السوق الأميركية خلال الأعوام الأخيرة، نتيجة دورها المحوري في الاقتصاد الحديث وحجمها الكبير ضمن مؤشر S&P 500، حيث تمثل مجتمعة نحو 35% منه، وفقًا لبيانات ((داو جونز ماركت)).

لكن منذ بداية العام الحالي، صعدت أسهم شركات مثل إنفيديا، ميتا، ومايكروسوفت بأكثر من 20%، في حين تراجعت أسهم آبل بنسبة 16%، وألفابت بنسبة 2%. وتستعد هذه الشركات لإعلان نتائجها الفصلية خلال أيام، ما قد يعيد خلط الأوراق مرة أخرى، حيث تعلن غوغل وتسلا أرباحهما هذا الأسبوع، تليهما ميتا، مايكروسوفت وآبل الأسبوع المقبل.

أوضح دان مورغان، مدير محفظة استثمارية في شركة Synovus Trust، أن هذا التباين أمر طبيعي، قائلاً بسخرية: ((إنهم الآن في جلسة علاج جماعي)). وأضاف: ((لم يكن ممكنًا أن يتحركوا دائمًا بنفس الإيقاع؛ فلكل شركة نموذج أعمال مختلف)).

ووفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، يعود أصل تصنيف هذه الشركات معاً تحت تسمية ((السبعة العظماء)) إلى الاستراتيجي مايكل هارنيت من بنك أوف أميركا، عام 2023، بسبب ريادتها في الاستثمار بمجال الذكاء الاصطناعي. إلا أن هذا الرابط بدأ يتفكك، بحسب إيفانا ديليفيسكا، المديرة التنفيذية لمؤسسة Spear للاستثمار، التي ترى ((اختلافاً جوهرياً في الأساسيات)) بين هذه الشركات.

أحد أبرز المتأخرين في هذا السباق هي شركة آبل، التي فشلت حتى الآن في جذب المستثمرين إلى مشاريعها في الذكاء الاصطناعي. فرغم الإعلان الكبير عن خدمة ((Apple Intelligence))، لم تلبِ الشركة التوقعات، ولم تُحدّد موعدًا دقيقًا لإطلاق نسختها المطوّرة من ((سيري)) المعتمد على الذكاء الاصطناعي، المتوقع ألا ترى النور قبل أواخر 2026.

وتعليقًا على ذلك، قال دان آيفز، المدير في شركة Wedbush Securities، المعروف بتفاؤله الشديد تجاه الذكاء الاصطناعي: ((آبل تجلس على مقعد في الحديقة، تأكل تفاحة، وتشاهد ثورة الذكاء الاصطناعي تمر على الطريق السريع)).

تسلا وألفابت: مشاكل من نوع آخر

تواجه شركة ألفابت، المالكة لغوغل، ضغوطًا من نوع مختلف، تتمثل في التدقيق القانوني المتصاعد في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، فضلًا عن القلق من أن تبتلع روبوتات الدردشة مثل ((تشات جي بي تي)) هيمنة غوغل على سوق البحث. رغم ذلك، يرى محللون أن لدى غوغل فرصة قوية لتدارك التأخر بفضل قاعدة بيانات المستخدمين الهائلة التي تملكها، وتقدمها في أدوات ((Gemini)) والملخصات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في صفحات نتائج البحث.

أما تسلا، فتواجه تحدياتها الخاصة، إذ انخفضت مبيعاتها من السيارات الكهربائية، كما أثارت تحركات إيلون ماسك السياسية حفيظة البعض. ويحاول ماسك إعادة تعريف تسلا كشركة للروبوتات والذكاء الاصطناعي بدلًا من كونها فقط مصنعًا للسيارات. وقد أعلن مؤخرًا أن مساهمي تسلا سيصوتون على الاستثمار في شركته الأخرى الناشئة للذكاء الاصطناعي ((xAI)).

وقال آيفز تعليقًا على أداء هذه الشركات الثلاث: ((في طاولة الأطفال الرائعين، هناك من يجلس في الداخل... وآبل وتسلا وألفابت يجلسون قرب المطبخ يتمنون لو كانوا في الداخل)).

إنفيديا تتصدر

شركة إنفيديا، عملاق الرقائق، كانت المستفيد الأكبر من الطفرة الحالية في الذكاء الاصطناعي، وأصبحت أول شركة في العالم تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليونات دولار. وقد تضاعف سعر سهمها ثلاث مرات خلال عامين فقط.

أما مايكروسوفت وميتا فتمتعتا أيضًا بثقة المستثمرين في استراتيجياتهما الواضحة بمجال الذكاء الاصطناعي. شركة أمازون بدورها، التي ارتفع سهمها بنسبة 3% منذ بداية العام، تأثرت بالرسوم الجمركية وعدم اليقين المرتبط بها، لكنها استثمرت في شركة ((Anthropic)) الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يعزز موقعها في السباق.

اختبار الأرباح الفصلية

مع اقتراب موسم إعلان الأرباح للربع الثاني، سيحرص المستثمرون على تتبع إشارات تفيد بمواصلة الاستثمار القوي في الذكاء الاصطناعي. فمعظم هذه الشركات تتداول بأسعار تفوق 25 ضعف أرباحها المتوقعة، مقارنة بمتوسط 22.35 لبقية شركات S&P 500، ما يزيد من سقف التوقعات. وكانت ألفابت الشركة الوحيدة في المجموعة التي تتداول تحت هذا المستوى.

بحسب تقرير حديث من مورغان ستانلي، من المتوقع أن تسجل ((السبعة العظماء)) نموًا بنسبة 14% في صافي الدخل مقارنة بالعام الماضي، بينما يُتوقع أن تنخفض أرباح بقية شركات S&P 500 بنسبة 3%.

ورغم أن بعض المحللين يرون أن هذا التباين في الأداء قد يكون مؤقتًا، إلا أن مستقبل المجموعة ككيان موحد غير مضمون. ففي الماضي، كانت مجموعة ((FAANG)) (فيسبوك، أمازون، آبل، نتفليكس، غوغل) هي النجم، لكنها انهارت عام 2023.

يختم دان آيفز بالقول: ((قد تعود مجموعة الأصدقاء هذه إلى الحفلة خلال العام المقبل، لكن ذلك مرهون بمدى نجاح كل منهم في التعامل مع ثورة الذكاء الاصطناعي)).