لأول مرة في تاريخ البشرية.. تلسكوب ويب يوثق ولادة كوكب يشبه الأرض!

MENAFN - Al-Bayan) يقدم تلسكوب جيمس ويب منذ دخوله إلى عالم الفضاء "ومضات" جليلة للبشرية يكشف فيها عن الماضي السحيق للكون، فمؤخراً رصد علماء الفلك، لأول مرة، بدايات تكوّن الكواكب حول نجم خارج نظامنا الشمسي، باستخدام جيمس ومرصد ألما، حيث اكتشف الباحثون معادن ساخنة بدأت بالتصلب في القرص الغباري المحيط بنجم يافع يُدعى HOPS-315، يقع على بُعد 1300 سنة ضوئية من الأرض، تُمثّل هذه المعادن أولى مراحل تكوّن الكواكب، مما يُقدّم تشابهًا مذهلاً مع كيفية تشكّل الأرض والكواكب الأخرى في نظامنا الشمسي، يُتيح هذا الاكتشاف فرصة نادرة لمشاهدة عملية تكوّن الكواكب بشكل آني.

أول لمحة على الإطلاق عن ولادة النظام الشمسي

حدد باحثون دوليون، لأول مرة، لحظة بدء تكوّن الكواكب حول نجم خارج الشمس، باستخدام تلسكوب ألما، الذي يشترك فيه المرصد الأوروبي الجنوبي (ESO)، وتلسكوب جيمس ويب الفضائي، رصدوا تكوّن أولى بُقع المواد المُشكّلة للكواكب - وهي معادن ساخنة بدأت للتو بالتصلب، يُمثّل هذا الاكتشاف المرة الأولى التي يُحدّد فيها نظام كوكبي في هذه المرحلة المبكرة من تكوّنه، ويفتح نافذة على ماضي نظامنا الشمسي وفق sciencedaily.

وتقول ميليسا ماكلور، أستاذة في جامعة ليدن في هولندا والمؤلفة الرئيسية للدراسة الجديدة التي نشرت في 16 يوليو في مجلة نيتشر: "لقد حددنا لأول مرة أقدم لحظة عندما بدأ تشكل الكواكب حول نجم آخر غير شمسنا " .

يقول المؤلف المشارك ميريل فان ت هوف، أستاذ في جامعة بيردو بالولايات المتحدة الأمريكية، إن نتائجهم تشبه "صورة النظام الشمسي الطفل"، قائلاً: "نحن نرى نظامًا يشبه ما كان يبدو عليه نظامنا الشمسي عندما بدأ للتو في التشكل".

ينشأ هذا النظام الكوكبي حديث الولادة حول النجم HOPS-315، وهو نجم بدائي أو نجم وليد يبعد عنا حوالي 1300 سنة ضوئية، وهو شبيه بالشمس الوليدة. حول هذه النجوم الوليدة، غالباً ما يرصد علماء الفلك أقراصاً من الغاز والغبار تُعرف باسم "الأقراص الكوكبية البدائية"، وهي مهد الكواكب الجديدة. وبينما سبق لعلماء الفلك أن رصدوا أقراصاً شابة تحتوي على كواكب حديثة الولادة ضخمة تشبه كوكب المشتري، يقول ماكلور: "لطالما عرفنا أن الأجزاء الصلبة الأولى من الكواكب، أو "الكواكب المصغرة"، يجب أن تتشكل في مراحل مبكرة من الزمن".

أول مادة صلبة تكثفت بالقرب من موقع الأرض

في نظامنا الشمسي، عُثر على أول مادة صلبة تكثفت بالقرب من موقع الأرض الحالي حول الشمس محاصرة داخل النيازك القديمة. يُحدد علماء الفلك عمر هذه الصخور البدائية لتحديد متى بدأت ساعة تشكل نظامنا الشمسي. تمتلئ هذه النيازك بالمعادن البلورية التي تحتوي على أول أكسيد السيليكون (SiO)، ويمكن أن تتكثف عند درجات الحرارة العالية جداً الموجودة في الأقراص الكوكبية الفتية. بمرور الوقت، تترابط هذه المواد الصلبة المكثفة حديثاً، مما يمهد الطريق لتكوين الكواكب مع اكتسابها الحجم والكتلة. تشكلت أول الكواكب الصغيرة التي يبلغ حجمها كيلومترًا واحدًا في النظام الشمسي، والتي نمت لتصبح كواكب مثل الأرض أو نواة المشتري، مباشرة بعد تكثف هذه المعادن البلورية.

مع اكتشافهم الجديد، وجد علماء الفلك أدلة على أن هذه المعادن الساخنة بدأت بالتكثف في القرص المحيط بـ HOPS-315. تُظهر نتائجهم وجود أكسيد السيليكون حول النجم الوليد في حالته الغازية، وكذلك داخل هذه المعادن البلورية، مما يشير إلى أنه بدأ للتو بالتصلب. يقول إدوين بيرجين، المؤلف المشارك في الدراسة والأستاذ بجامعة ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية: "لم تُشاهد هذه العملية من قبل في قرص كوكبي أولي، أو في أي مكان خارج نظامنا الشمسي".

تحديد المعادن لأول مرة

حُددت هذه المعادن لأول مرة باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي، ولمعرفة مصدر الإشارات بدقة، رصد الفريق النظام باستخدام مصفوفة أتاكاما الكبيرة المليمترية/دون المليمترية (ALMA)، التي تُشغّلها المرصد الأوروبي الجنوبي (ESO) بالتعاون مع شركاء دوليين في صحراء أتاكاما في تشيلي.

باستخدام هذه البيانات، حدد الفريق أن الإشارات الكيميائية قادمة من منطقة صغيرة من القرص حول النجم، تعادل مدار حزام الكويكبات حول الشمس. يقول لوغان فرانسيس، الباحث المشارك في الدراسة وباحث ما بعد الدكتوراه في جامعة لايدن: "نرى هذه المعادن في نفس الموقع في هذا النظام خارج المجموعة الشمسية، كما نراها في الكويكبات في النظام الشمسي".

لهذا السبب، يُوفر قرص HOPS-315 نموذجاً رائعاً لدراسة تاريخنا الكوني. وكما يقول هوف: "يُعد هذا النظام من أفضل الأنظمة التي نعرفها لدراسة بعض العمليات التي حدثت في نظامنا الشمسي". كما يُتيح لعلماء الفلك فرصة جديدة لدراسة المراحل المبكرة لتكوين الكواكب، من خلال استخدامه كبديل للأنظمة الشمسية حديثة النشأة في جميع أنحاء المجرة.

تقول إليزابيث همفريز، عالمة الفلك في المرصد الأوروبي الجنوبي ومديرة برنامج ألما الأوروبي، والتي لم تشارك في الدراسة: "لقد أُعجبتُ حقاً بهذه الدراسة، التي تكشف عن مرحلة مبكرة جداً من تكوّن الكواكب. وتشير إلى إمكانية استخدام HOPS-315 لفهم كيفية تشكّل نظامنا الشمسي، تُبرز هذه النتيجة القوة المشتركة لتلسكوب جيمس ويب وتلسكوب ألما في استكشاف الأقراص الكوكبية الأولية".