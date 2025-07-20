  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مـيسي يعــود إلــى عـــاداته

مـيسي يعــود إلــى عـــاداته

2025-07-20 08:05:33
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

نيويورك‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عاد‭ ‬النجم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬إلى‭ ‬عاداته‭ ‬بتسجيله‭ ‬ثنائية‭ ‬جديدة‭ ‬أعاد‭ ‬بها‭ ‬فريقه‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬نيويورك‭ ‬ريد‭ ‬بولز‭ ‬5‭-‬1‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬سبورتس‭ ‬إليستريتد‭ ‬في‭ ‬هاريسون‭ ‬بولاية‭ ‬نيوجيرسي‭ ‬ضمن‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬

وكان‭ ‬ميسي‭ ‬قد‭ ‬أنهى‭ ‬في‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬سينسيناتي‭ ‬0‭-‬3‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬مباريات‭ ‬سجل‭ ‬خلالها‭ ‬هدفين،‭ ‬وهي‭ ‬كانت‭ ‬الاولى‭ ‬لفريقه‭ ‬بعد‭ ‬العودة‭ ‬لخوض‭ ‬مباريات‭ ‬الدوري‭ ‬اثر‭ ‬التوقف‭ ‬بسبب‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭.‬

وقدّم‭ ‬بطل‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022‭ ‬أداء‭ ‬رائعا‭ ‬ليقود‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬ساحق‭ ‬سمح‭ ‬له‭ ‬بالتقدم‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬برصيد‭ ‬41‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬مباراة‭ ‬متأخرا‭ ‬بفارق‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬سينسيناتي‭ ‬المتصدر‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬مباراة‭.‬

وتقدم‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬بهدف‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬هاك‭ ‬بعد‭ ‬ركنية‭ (‬14‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتفض‭ ‬ميسي‭ ‬ويقود‭ ‬عودة‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬بتمريرة‭ ‬رائعة‭ ‬إلى‭ ‬زميله‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬جوردي‭ ‬ألبا‭ ‬على‭ ‬الجهة‭ ‬اليسرى‭ ‬سددها‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬الزاوية‭ ‬البعيدة‭ ‬ليعادل‭ ‬النتيجة‭ (‬24‭).‬

ومرة‭ ‬جديدة‭ ‬تبادل‭ ‬ميسي‭ ‬الكرة‭ ‬مع‭ ‬ألبا‭ ‬في‭ ‬هدف‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬الثاني،‭ ‬فمررها‭ ‬الإسباني‭ ‬إلى‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الفنزويلي‭ ‬تيلاسكو‭ ‬سيغوفيا‭ ‬الذي‭ ‬منح‭ ‬التقدم‭ ‬لفريقه‭ ‬بكرة‭ ‬ساقطة‭ (‬27‭).‬

وأضاف‭ ‬سيغوفيا‭ ‬الهدف‭ ‬الشخصي‭ ‬الثاني‭ ‬له‭ ‬والثالث‭ ‬لفريقه‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الثاني‭.‬

وتألق‭ ‬ميسي،‭ ‬الحائز‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ثماني‭ ‬مرات،‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬في‭ ‬العمق‭ ‬من‭ ‬زميله‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬برشلونة‭ ‬سيرجيو‭ ‬بوستيكس،‭ ‬وضعت‭ ‬الارجنتيني‭ ‬بمواجهة‭ ‬الحارس‭ ‬الباراغوياني‭ ‬كارلوس‭ ‬كورونيل‭ ‬فتجاوزه‭ ‬بسهولة‭ ‬وسجل‭ ‬في‭ ‬المرمى‭ ‬الخالي‭ (‬60‭).‬

واختتم‭ ‬ميسي‭ ‬مهرجان‭ ‬فريقه‭ ‬بإضافته‭ ‬الخامس‭ ‬بعد‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬الأوروغوياني‭ ‬لويس‭ ‬سواريس‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة،‭ ‬فسيطر‭ ‬عليها‭ ‬بصدره‭ ‬وسددها‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬علامة‭ ‬الجزاء‭ ‬في‭ ‬المرمى‭ (‬75‭).‬

ورفع‭ ‬ميسي،‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬38‭ ‬عاما،‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬ثنائيات‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬السبع‭ ‬الاخيرة‭ ‬وإلى‭ ‬18‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬مباراة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

MENAFN20072025000055011008ID1109824265

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث