مـيسي يعــود إلــى عـــاداته

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

نيويورك‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عاد‭ ‬النجم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬إلى‭ ‬عاداته‭ ‬بتسجيله‭ ‬ثنائية‭ ‬جديدة‭ ‬أعاد‭ ‬بها‭ ‬فريقه‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬نيويورك‭ ‬ريد‭ ‬بولز‭ ‬5‭-‬1‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬سبورتس‭ ‬إليستريتد‭ ‬في‭ ‬هاريسون‭ ‬بولاية‭ ‬نيوجيرسي‭ ‬ضمن‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬

وكان‭ ‬ميسي‭ ‬قد‭ ‬أنهى‭ ‬في‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬سينسيناتي‭ ‬0‭-‬3‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬مباريات‭ ‬سجل‭ ‬خلالها‭ ‬هدفين،‭ ‬وهي‭ ‬كانت‭ ‬الاولى‭ ‬لفريقه‭ ‬بعد‭ ‬العودة‭ ‬لخوض‭ ‬مباريات‭ ‬الدوري‭ ‬اثر‭ ‬التوقف‭ ‬بسبب‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭.‬

وقدّم‭ ‬بطل‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022‭ ‬أداء‭ ‬رائعا‭ ‬ليقود‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬ساحق‭ ‬سمح‭ ‬له‭ ‬بالتقدم‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬برصيد‭ ‬41‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬مباراة‭ ‬متأخرا‭ ‬بفارق‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬سينسيناتي‭ ‬المتصدر‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬مباراة‭.‬

وتقدم‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬بهدف‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬هاك‭ ‬بعد‭ ‬ركنية‭ (‬14‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتفض‭ ‬ميسي‭ ‬ويقود‭ ‬عودة‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬بتمريرة‭ ‬رائعة‭ ‬إلى‭ ‬زميله‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬جوردي‭ ‬ألبا‭ ‬على‭ ‬الجهة‭ ‬اليسرى‭ ‬سددها‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬الزاوية‭ ‬البعيدة‭ ‬ليعادل‭ ‬النتيجة‭ (‬24‭).‬

ومرة‭ ‬جديدة‭ ‬تبادل‭ ‬ميسي‭ ‬الكرة‭ ‬مع‭ ‬ألبا‭ ‬في‭ ‬هدف‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬الثاني،‭ ‬فمررها‭ ‬الإسباني‭ ‬إلى‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الفنزويلي‭ ‬تيلاسكو‭ ‬سيغوفيا‭ ‬الذي‭ ‬منح‭ ‬التقدم‭ ‬لفريقه‭ ‬بكرة‭ ‬ساقطة‭ (‬27‭).‬

وأضاف‭ ‬سيغوفيا‭ ‬الهدف‭ ‬الشخصي‭ ‬الثاني‭ ‬له‭ ‬والثالث‭ ‬لفريقه‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الثاني‭.‬

وتألق‭ ‬ميسي،‭ ‬الحائز‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ثماني‭ ‬مرات،‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬في‭ ‬العمق‭ ‬من‭ ‬زميله‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬برشلونة‭ ‬سيرجيو‭ ‬بوستيكس،‭ ‬وضعت‭ ‬الارجنتيني‭ ‬بمواجهة‭ ‬الحارس‭ ‬الباراغوياني‭ ‬كارلوس‭ ‬كورونيل‭ ‬فتجاوزه‭ ‬بسهولة‭ ‬وسجل‭ ‬في‭ ‬المرمى‭ ‬الخالي‭ (‬60‭).‬

واختتم‭ ‬ميسي‭ ‬مهرجان‭ ‬فريقه‭ ‬بإضافته‭ ‬الخامس‭ ‬بعد‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬الأوروغوياني‭ ‬لويس‭ ‬سواريس‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة،‭ ‬فسيطر‭ ‬عليها‭ ‬بصدره‭ ‬وسددها‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬علامة‭ ‬الجزاء‭ ‬في‭ ‬المرمى‭ (‬75‭).‬

ورفع‭ ‬ميسي،‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬38‭ ‬عاما،‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬ثنائيات‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬السبع‭ ‬الاخيرة‭ ‬وإلى‭ ‬18‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬مباراة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬