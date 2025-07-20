الدوسري يتألق في غرب آسيا

الدوسري يتألق في غرب آسيا
في إنجاز مزدوج ومشرّف للرياضة البحرينية، حصد نجم منتخب البحرين لكرة السلة على الكراسي المتحركة نبيل الدوسري جائزتين في ختام بطولة غرب آسيا، التي استضافتها العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 13 إلى 19 يوليو 2025. وتوّج الدوسري بجائزة أفضل لاعب في البطولة ( MVP ) بعد تألقه اللافت على مدار المنافسات، حيث قدّم مستويات متميزة سجل من خلالها 107 نقاط ساهمت في قيادة منتخب البحرين لتحقيق المركز الخامس في البطولة، من خلال انتصارات مستحقة على فريقي شباب الأردن والمستقبل الفلسطيني.
ولم يتوقف التميّز عند هذا الحد، بل اختير أيضًا ضمن «فريق البطولة» ( Team of the Tournament )، تأكيدًا على تأثيره البارز ومكانته كأحد أفضل لاعبي البطولة أداءً وانضباطًا.
وجاء تتويج الدوسري في حفل الختام الرسمي، وسط إشادة من اللجنة المنظمة والحضور، في إنجاز يعكس التطور الكبير الذي تشهده رياضة ذوي الإعاقة في مملكة البحرين، والدور البارز الذي يلعبه اللاعبون في تمثيل الوطن بأفضل صورة في المحافل الإقليمية والدولية.
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