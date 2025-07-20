الدوسري يتألق في غرب آسيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

في‭ ‬إنجاز‭ ‬مزدوج‭ ‬ومشرّف‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬حصد‭ ‬نجم‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬على‭ ‬الكراسي‭ ‬المتحركة‭ ‬نبيل‭ ‬الدوسري‭ ‬جائزتين‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا،‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمّان‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬إلى‭ ‬19‭ ‬يوليو‭ ‬2025‭. ‬وتوّج‭ ‬الدوسري‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ (‬ MVP ‭) ‬بعد‭ ‬تألقه‭ ‬اللافت‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬المنافسات،‭ ‬حيث‭ ‬قدّم‭ ‬مستويات‭ ‬متميزة‭ ‬سجل‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬107‭ ‬نقاط‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬لتحقيق‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬انتصارات‭ ‬مستحقة‭ ‬على‭ ‬فريقي‭ ‬شباب‭ ‬الأردن‭ ‬والمستقبل‭ ‬الفلسطيني‭.‬

ولم‭ ‬يتوقف‭ ‬التميّز‭ ‬عند‭ ‬هذا‭ ‬الحد،‭ ‬بل‭ ‬اختير‭ ‬أيضًا‭ ‬ضمن‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬البطولة‮»‬‭ (‬ Team ‭ ‬ of ‭ ‬ the ‭ ‬ Tournament ‭)‬،‭ ‬تأكيدًا‭ ‬على‭ ‬تأثيره‭ ‬البارز‭ ‬ومكانته‭ ‬كأحد‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبي‭ ‬البطولة‭ ‬أداءً‭ ‬وانضباطًا‭.‬

وجاء‭ ‬تتويج‭ ‬الدوسري‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬الختام‭ ‬الرسمي،‭ ‬وسط‭ ‬إشادة‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬والحضور،‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬يعكس‭ ‬التطور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬رياضة‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والدور‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬اللاعبون‭ ‬في‭ ‬تمثيل‭ ‬الوطن‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬