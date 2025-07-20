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كارتر تتعرض لإساءات عنصرية

كارتر تتعرض لإساءات عنصرية

2025-07-20 08:05:32
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

زيوريخ‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬كشفت‭ ‬جيس‭ ‬كارتر،‭ ‬مدافعة‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ (‬ذات‭ ‬البشرة‭ ‬السمراء‭)‬،‭ ‬عن‭ ‬تعرضها‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الإساءات‭ ‬العنصرية‭ ‬خلال‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للسيدات‭ ‬2025‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭.‬

وشاركت‭ ‬اللاعبة‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬27‭ ‬عاما‭ ‬كأساسية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مباريات‭ ‬إنجلترا‭ ‬بالبطولة‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬ستبتعد‭ ‬عن‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬للتركيز‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬البطولة‭.‬

وسيسافر‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬إلى‭ ‬جنيف‭ ‬لمواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬غدا‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وكتبت‭ ‬كارتر‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬على منصة‭ ‬تبادل‭ ‬الصور‭ ‬‮«‬انستجرام‮»‬‭ ‬منشورا‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬الجماهير‮»‬‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬الرسالة‭: ‬‮«‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬البطولة‭ ‬تعرضت‭ ‬للكثير‭ ‬من‭ ‬الإساءات‭ ‬العنصرية،‭ ‬أوافق‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬الجماهير‭ ‬في‭ ‬قول‭ ‬رأيهم‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬والنتيجة،‭ ‬لكنني‭ ‬لا‭ ‬أوافق‭ ‬أبدا‭ ‬على‭ ‬الإساءة‭ ‬لأي‭ ‬شخص‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬مظهره‭ ‬أو‭ ‬عرقه‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬نتيجة‭ ‬لذلك‭ ‬سأبتعد‭ ‬عن‭ ‬وسال‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وسأدع‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬يد‭ ‬الفريق‭ ‬للتعامل‭ ‬معه‮»‬‭.‬

ويمكن‭ ‬اعتبار‭ ‬كارتر‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬الهدفين‭ ‬اللذين‭ ‬سجلهما‭ ‬المنتخب‭ ‬السويدي‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬إنجلترا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بدور‭ ‬الثمانية،‭ ‬لكن‭ ‬الفريق‭ ‬الإنجليزي‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬وفاز‭ ‬بضربات‭ ‬الترجيح‭ ‬بعد‭ ‬استبدال‭ ‬كارتر‭.‬

وتابعت‭ ‬كارتر‭: ‬‮«‬كالعادة‭ ‬أنا‭ ‬ممتنة‭ ‬للدعم‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬لكنني‭ ‬سأتخذ‭ ‬تلك‭ ‬الخطوة‭ ‬لحماية‭ ‬نفسي‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬مساعدة‭ ‬الفريق‭ ‬بأي‭ ‬طريقة‭ ‬كانت‮»‬‭.‬

وأوضحت‭: ‬‮«‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬حديثي‭ ‬عن‭ ‬الأمر‭ ‬بمثابة‭ ‬حافز‭ ‬للأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يكتبون‭ ‬الرسائل‭ ‬العنصرية‭ ‬بأن‭ ‬يفكروا‭ ‬مرتين‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يضطر‭ ‬الآخرون‭ ‬إلى‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الأمر‮»‬‭.‬

واختتمت‭ ‬رسالتها‭ ‬للجماهير‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أحدثنا‭ ‬تغييرات‭ ‬تاريخية‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬أفتخر‭ ‬به‭ ‬كثيرا‭ ‬بأن‭ ‬أكون‭ ‬جزءا‭ ‬منه‭ ‬وأتمنى‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬حديثي‭ ‬فرصة‭ ‬للتغير‭ ‬الإيجابي‮»‬‭. ‬

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