كارتر تتعرض لإساءات عنصرية

كارتر تتعرض لإساءات عنصرية
زيوريخ - (د ب أ): كشفت جيس كارتر، مدافعة المنتخب الإنجليزي (ذات البشرة السمراء)، عن تعرضها للعديد من الإساءات العنصرية خلال بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم للسيدات 2025 في سويسرا.
وشاركت اللاعبة البالغة من العمر 27 عاما كأساسية في جميع مباريات إنجلترا بالبطولة حتى الآن، وقالت إنها ستبتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي للتركيز على ما تبقى من البطولة.
وسيسافر المنتخب الإنجليزي إلى جنيف لمواجهة المنتخب الإيطالي في الدور قبل النهائي بعد غدا الثلاثاء.
وكتبت كارتر عبر حسابها على منصة تبادل الصور «انستجرام» منشورا تحت عنوان «رسالة إلى الجماهير».
وجاء في الرسالة: «منذ بداية البطولة تعرضت للكثير من الإساءات العنصرية، أوافق على حق الجماهير في قول رأيهم في الأداء والنتيجة، لكنني لا أوافق أبدا على الإساءة لأي شخص بناء على مظهره أو عرقه».
وأضافت: «نتيجة لذلك سأبتعد عن وسال التواصل الاجتماعي وسأدع الأمر في يد الفريق للتعامل معه».
ويمكن اعتبار كارتر مسؤولة عن الهدفين اللذين سجلهما المنتخب السويدي في شباك إنجلترا في الشوط الأول بدور الثمانية، لكن الفريق الإنجليزي نجح في العودة في الشوط الثاني وفاز بضربات الترجيح بعد استبدال كارتر.
وتابعت كارتر: «كالعادة أنا ممتنة للدعم من الجماهير لكنني سأتخذ تلك الخطوة لحماية نفسي والتركيز على مساعدة الفريق بأي طريقة كانت».
وأوضحت: «أتمنى أن يكون حديثي عن الأمر بمثابة حافز للأشخاص الذين يكتبون الرسائل العنصرية بأن يفكروا مرتين حتى لا يضطر الآخرون إلى التعامل مع الأمر».
واختتمت رسالتها للجماهير قائلة: «لقد أحدثنا تغييرات تاريخية مع الفريق وهذا أمر أفتخر به كثيرا بأن أكون جزءا منه وأتمنى أن يقدم حديثي فرصة للتغير الإيجابي».
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