منتخب فنون القتال المختلطة يشارك في عالمية "الناشئين"

منتخب فنون القتال المختلطة يشارك في عالمية "الناشئين"
يشارك المنتخب الوطني للناشئين لفنون القتال المختلطة في منافسات بطولة العالم للناشئين، التي تحتضنها مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في الفترة 20- 28 يوليو، في وفد يترأسه رئيس الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة محمد علي قمبر.
ويضم الوفد أعضاء الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة المنظم لبطولة العالم، وهم: إيمان عبدالله، عمر بوجيري، عبدالله القاسمي، حسن أحمد، نور الحمادي و راشد مجيران، والحكام، وهم: برير التاجر، شريفة النواخذة ويوسف عقل، و CUT MAN ، وهما: زهره فيروز وحسن أسامه والمعلق محمد جناحي، ومشرف المنتخب إبراهيم عون، والمدربان رينات بوأحمد وشراب جيفينوف والمرافق الإعلامي مريم فيصل، و13 لاعبا، وهم: سعود إبراهيم الذي يشارك في وزن 52.2 KG فئة A ، أصيل خالد الذي يشارك في وزن 56.7 KG فئة A ، حمد محسني الذي يشارك في وزن 56.7 KG فئة A ، عبدالله القحطاني الذي يشارك في وزن 65.8 KG فئة A ، حمد المحري الذي يشارك في وزن 40 KG فئة B ، سيد علوي هاشم الذي يشارك في وزن 44 KG فئة B ، يوسف ميرسي الذي يشارك في وزن 52 KG فئة B ، شوقي السادة الذي يشارك في وزن 48 KG فئة B ، علي محمود الذي يشارك في وزن 31 KG فئة C ، راشد أحمد الذي يشارك في وزن 40 KG فئة C ، عبدالله يوسف الذي يشارك في وزن 40 KG فئة C ، جاسم سمير الذي يشارك في وزن 34 KG فئة D ومحمد سمير الذي يشارك في وزن 37 KG فئة C .
وبهذه المناسبة، أعرب رئيس الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة محمد علي قمبر، عن فخره بهذه المشاركة التي تُمثل محطة مهمة في مسيرة إعداد جيل المستقبل من المقاتلين البحرينيين.
وأكد قمبر أن هذه المشاركة تأتي في إطار استراتيجية الاتحاد لتطوير قاعدة الناشئين، وإكسابهم الخبرة الدولية من خلال الاحتكاك بأفضل المقاتلين في فئتهم العمرية، مشيرًا إلى أن المنتخب يطمح لتقديم مستويات مشرفة، والمنافسة الجادة على المراكز الأولى.
وأضاف أن المنتخب يستعد منذ فترة طويلة للمشاركة في هذا الحدث العالمي، معربًا عن ثقته في قدرات اللاعبين على تمثيل المملكة خير تمثيل ورفع رايتها في هذا المحفل الدولي.
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