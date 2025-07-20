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منتخب فنون القتال المختلطة يشارك في عالمية "الناشئين"

منتخب فنون القتال المختلطة يشارك في عالمية "الناشئين"

2025-07-20 08:05:30
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

يشارك‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للناشئين‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للناشئين،‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬مدينة‭ ‬العين‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬20‭- ‬28‭ ‬يوليو،‭ ‬في‭ ‬وفد‭ ‬يترأسه‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬قمبر‭.‬

ويضم‭ ‬الوفد‭ ‬أعضاء‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬المنظم‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم،‭ ‬وهم‭: ‬إيمان‭ ‬عبدالله،‭ ‬عمر‭ ‬بوجيري،‭ ‬عبدالله‭ ‬القاسمي،‭ ‬حسن‭ ‬أحمد،‭ ‬نور‭ ‬الحمادي‭ ‬و‭ ‬راشد‭ ‬مجيران،‭ ‬والحكام،‭ ‬وهم‭: ‬برير‭ ‬التاجر،‭ ‬شريفة‭ ‬النواخذة‭ ‬ويوسف‭ ‬عقل،‭ ‬و‭ ‬ CUT ‭ ‬ MAN ،‭ ‬وهما‭: ‬زهره‭ ‬فيروز‭ ‬وحسن‭ ‬أسامه‭ ‬والمعلق‭ ‬محمد‭ ‬جناحي،‭ ‬ومشرف‭ ‬المنتخب‭ ‬إبراهيم‭ ‬عون،‭ ‬والمدربان‭ ‬رينات‭ ‬بوأحمد‭ ‬وشراب‭ ‬جيفينوف‭ ‬والمرافق‭ ‬الإعلامي‭ ‬مريم‭ ‬فيصل،‭ ‬و13‭ ‬لاعبا،‭ ‬وهم‭: ‬سعود‭ ‬إبراهيم‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬52‭.‬2‭ ‬ KG ‮ ‬فئة‭ ‬ A ،‭ ‬أصيل‭ ‬خالد‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬56‭.‬7‭ ‬ KG ‭ ‬فئة‭ ‬ A ‮ ‬،‭ ‬حمد‭ ‬محسني‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬56‭.‬7‭ ‬ KG ‮ ‬فئة‭ ‬ A ‮ ‬،‭ ‬عبدالله‭ ‬القحطاني‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬65‭.‬8‭ ‬ KG ‮ ‬فئة‭ ‬ A ،‭ ‬حمد‭ ‬المحري‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬40‭ ‬ KG ‮ ‬فئة‭ ‬ B ،‭ ‬سيد‭ ‬علوي‭ ‬هاشم‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬44‭ ‬ KG ‮ ‬فئة‭ ‬ B ‮ ‬،‭ ‬يوسف‭ ‬ميرسي‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬52‭ ‬ KG ‮ ‬فئة‭ ‬ B ،‭ ‬شوقي‭ ‬السادة‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬48‭ ‬ KG ‮ ‬فئة‭ ‬ B ،‭ ‬علي‭ ‬محمود‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬31‭ ‬ KG ‮ ‬فئة‭ ‬ C ،‭ ‬راشد‭ ‬أحمد‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬40‭ ‬ KG ‮ ‬فئة‭ ‬ C ،‭ ‬عبدالله‭ ‬يوسف‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬40‭ ‬ KG ‮ ‬فئة‭ ‬ C ،‭ ‬جاسم‭ ‬سمير‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬34‭ ‬ KG ‮ ‬فئة‭ ‬ D ‮ ‬ومحمد‭ ‬سمير‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬37‭ ‬ KG ‮ ‬فئة‭ ‬ C ‭ .‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬قمبر،‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬بهذه‭ ‬المشاركة‭ ‬التي‭ ‬تُمثل‭ ‬محطة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬إعداد‭ ‬جيل‭ ‬المستقبل‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬البحرينيين‭.‬

وأكد‭ ‬قمبر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استراتيجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬لتطوير‭ ‬قاعدة‭ ‬الناشئين،‭ ‬وإكسابهم‭ ‬الخبرة‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاحتكاك‭ ‬بأفضل‭ ‬المقاتلين‭ ‬في‭ ‬فئتهم‭ ‬العمرية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬يطمح‭ ‬لتقديم‭ ‬مستويات‭ ‬مشرفة،‭ ‬والمنافسة‭ ‬الجادة‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬يستعد‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬ثقته‭ ‬في‭ ‬قدرات‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬تمثيل‭ ‬المملكة‭ ‬خير‭ ‬تمثيل‭ ‬ورفع‭ ‬رايتها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬الدولي‭.‬

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