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أموريم: نفتقر للإيقاع

أموريم: نفتقر للإيقاع

2025-07-20 08:05:28
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢١ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00

قال‭ ‬روبن‭ ‬أموريم‭ ‬مدرب‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬إن‭ ‬فريقه‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬وضبط‭ ‬الإيقاع‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬بقدر‭ ‬أكبر،‭ ‬بعد‭ ‬بدء‭ ‬استعداداته‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي‭ ‬مع‭ ‬ليدز‭ ‬يونايتد‭. ‬كان‭ ‬موسم‭ ‬2024‭ - ‬2025‭ ‬الأسوأ‭ ‬ليونايتد‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز؛‭ ‬إذ‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر،‭ ‬وأخفق‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬نهائي‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬أمام‭ ‬توتنهام‭ ‬هوتسبير‭ (‬1‭ - ‬صفر‭)‬‭.‬

أخفق‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أداء‭ ‬مقنع‭ ‬أمام‭ ‬ليدز‭ ‬الصاعد‭ ‬حديثاً‭ ‬للدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬استوكهولم،‭ ‬أمس‭ (‬السبت‭)‬،‭ ‬رغم‭ ‬إشراك‭ ‬اللاعب‭ ‬الجديد‭ ‬ماتيوس‭ ‬كونيا‭ ‬في‭ ‬التشكيلة‭ ‬الأساسية‭.‬

وقال‭ ‬أموريم‭ ‬لقناة‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬التلفزيونية‭: ‬‮«‬عانينا‭ ‬قليلاً‭ ‬عندما‭ ‬حاولنا‭ ‬الضغط‭ ‬بقوة،‭ ‬لكنهم‭ ‬استحوذوا‭ ‬على‭ ‬الكرة،‭ ‬وشكلوا‭ ‬خطراً‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬اللحظة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نفتقر‭ ‬إلى‭ ‬الإيقاع،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الملعب،‭ ‬ويمكنك‭ ‬الشعور‭ ‬بذلك،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يُصعب‭ ‬علينا‭ ‬التقدم‭ ‬بالكرة‭. ‬لكننا‭ ‬خلقنا‭ ‬فرصاً‭. ‬أمامنا‭ ‬الكثير‭ ‬لنفعله،‭ ‬لكنه‭ ‬كان‭ ‬أول‭ ‬اختبار‭ ‬لنا‭ ‬ضد‭ ‬فريق‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭... ‬لذا‭ ‬كان‭ ‬اختباراً‭ ‬جيداً‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬كمجموعة،‭ ‬لدينا‭ ‬الكثير‭ ‬لتحسينه،‭ ‬مثل‭ ‬سرعة‭ ‬اللعب‭ ‬وجميع‭ ‬التفاصيل،‭ ‬لذا،‭ ‬نعم،‭ ‬سنحسّنه‮»‬‭.‬

يواجه‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬فريق‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬ميتلايف‭ ‬بنيوجيرسي،‭ ‬يوم‭ ‬26‭ ‬يوليو‭.‬

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